Prefeitura de Iguaba é finalista no Prêmio BAND Cidades Excelentes 

Iguaba Grande foi finalista, pelo segundo ano consecutivo, em duas no Prêmio Cidades Excelentes do Grupo Bandeirantes e Instituto Aquila, em cidade com até 30 mil habitantes. Ao todo, 53 cidades concorreram nas categorias. A prefeitura foi finalista na categoria “Infraestrutura e Mobilidade Urbana” e “Governança, Eficiência Fiscal e Transparência”. O prefeito Vantoil Martins compareceu acompanhado do Chefe de Gabinete, Fabio Costa, secretário de Educação e Governo, Jales Lins, secretário de Obras, Alexandre Freitag, secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, subsecretária de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Rayna Conceição e subsecretário de Governo, Luiz Fernando Lima.



Na categoria “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”, foram considerados indicadores como condições habitacionais, infraestrutura urbana, acesso a rede de esgoto, abastecimento de água, coleta de lixo, entre outros.

O prefeito Vantoil Martins afirmou que é uma grande satisfação esse reconhecimento de estar como finalista nas categorias entre as três cidades com menos de 30 mil habitantes do estado. “Administrar uma cidade é um grande desafio. Estarmos entre os finalistas do prêmio é a certeza de que estamos no caminho certo no nosso governo. Um dos principais objetivos do governo é dar melhores condições de infraestrutura e mobilidade urbana, e não medimos esforços para trabalhar nessa área,” declarou o prefeito.

A prefeitura foi finalista também na categoria “Governança, Eficiência Fiscal e Transparência”, que analisou critérios como endividamento líquido, autonomia fiscal, investimento per capita, resultado fiscal, índice de transparência, pagamentos, aderência ao plano de contas, entre outros.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa para incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros, por meio da premiação de boas práticas da gestão pública. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila, e é direciondo a todos os municípios.