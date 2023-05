Infraestrutura e obras de melhorais são realizadas no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, está avançando com obras de melhorias e infraestrutura dos bairros aldeenses. Na terça-feira (09/05), as equipes atuaram no Vinhateiro. O trabalho no local é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa “Somando Forças”.

A Rua Lucinda Franciscone de Medeiros recebeu ações de drenagem. Ao todo, foram instalados 409m de manilhas de 30 e 40mm de diâmetro para auxiliar no escoamento das águas pluviais.

O trabalho de infraestrutura também foi realizado na Rua Agenor Medeiros Carvalhais, onde houve intervenções para construção de meio-fio. A via também passou por serviços de drenagem. Foram instalados 152m de manilhas de 30mm de diâmetro. O próximo passo será a instalação das caixas-ralo, para que a rua possa ser pavimentada.

Ainda no Vinhateiro, a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano continua com as ações de reforma e revitalização da praça do bairro. Na terça-feira (09/05), as equipes realizaram a instalação de proteção do contrapiso.

De acordo com a pasta, aproximadamente 68% da obra já foi concluída. As ações na praça do Vinhateiro envolveram a construção da área pet, a instalação dos alambrados, as mesas de jogos e os postes, além do envernizamento dos pergolados, entre outros. A próxima etapa de trabalho consiste na pavimentação do piso do local.