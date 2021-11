Inscrições para concurso de remoção na Educação de Cabo Frio começam nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (22), ao meio-dia, o prazo para inscrição no Concurso Interno de Remoção para servidores efetivos da Educação Básica da rede municipal de ensino. Os interessados terão até às 16h desta sexta-feira (26) para preencher e imprimir o formulário de inscrição, e fazer juntada de documentos para a abertura de processo no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Entre os documentos exigidos para a inscrição estão cópia do último contracheque; atestados de frequência referentes aos anos trabalhados, devidamente assinados e carimbados pela direção das unidades escolares onde o profissional atuou; e cópias dos comprovantes dos títulos de formação continuada, quando houver.

De acordo com o cronograma, finalizado o prazo de inscrição, de 29 de novembro até 3 de dezembro acontecerá a análise das informações na sede da Secretaria Municipal de Educação. A divulgação do resultado está prevista para o dia 6 de dezembro no site oficial da Seme, a partir das 15h. O período para recursos será entre os dias 7 e 8 de dezembro. Para recorrer é preciso preencher um formulário disponibilizado junto ao Edital, digitalizar, e enviar para o e-mail recurso.remocao2021@semecabofrio.rj.gov.br. Nos dias 9 e 10 será o período para análise dos recursos no prédio da Secretaria Municipal de Educação. A divulgação dos resultados dos recursos, da classificação final e do cronograma para escolha será anunciada no dia 13 de dezembro, também no site da Seme.

O Edital determina que estão aptos a participar do concurso de remoção os servidores do magistério que ocupam cargo de professor nas categorias funcionais de docente I, docente II, orientador educacional e supervisor escolar e os agentes administrativos educacionais (secretários escolares, auxiliares de classe e inspetores de alunos). Ficam excluídos professores inspetores escolares, por contarem com critérios estabelecidos em regulamentação específica para sua movimentação, conforme Resolução nº 15/2018.

Também fica vedada a inscrição para profissionais da Educação Básica em gozo de licença sem vencimentos; que se encontrem em período probatório; readaptados em caráter definitivo; e cedidos ou permutados para órgãos do próprio município ou instituições de outros entes da federação.

Para conferir outras regras e todo o cronograma do concurso, basta acessar o Edital Nº 44/2021, que foi publicado nesta sexta-feira (19), e está disponível no site da Secretaria de Educação de Cabo Frio, através link https://www.semecabofrio.rj.gov.br/semecabofrio/wp-content/uploads/2021/11/Edital-SEME-Concurso-de-Remo%C3%A7%C3%A3o-2021-1.pdf.