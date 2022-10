Janio Mendes dá início ao novo plano de ação da Saúde de Cabo Frio

Com foco na elaboração do novo plano de ação de curto e médio prazo, o secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, reuniu a equipe de trabalho e visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios nesta sexta-feira (21). O objetivo é estabelecer metas para a humanização e as melhorias necessárias no atendimento.

Nos primeiros dias de gestão, o novo secretário já esteve no Hospital da Mulher, no Hospital São José Operário e no Hospital Otime Cardoso dos Santos. Janio conferiu o fluxo de atendimentos, a logística e a infraestrutura das unidades de saúde.

“Ao visitar as unidades, conversamos com pacientes e servidores para obter as informações necessárias de quem está no dia a dia do atendimento. Essa etapa é fundamental para nortear a ampliação dos serviços de atenção básica e a reestruturação das UPAs. Nossa meta é fazer com que toda a rede passe a atuar de forma integrada”, explica Janio.

A previsão do secretário de Saúde de Cabo Frio é apresentar, nos próximos dez dias, o planejamento para o primeiro semestre de gestão, com destaque para a abertura do Centro de Especialidades Médicas de Tamoios.

Janio também visitou, na quinta-feira (20), junto com o prefeito José Bonifácio, o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. Na ocasião, os gestores puderam conferir as obras de reforma da unidade de saúde, com inauguração prevista para dezembro.

“É de extrema importância organizar e pactuar com os municípios vizinhos os serviços regionais de média e alta complexidade. Esse alinhamento vai proporcionar a melhoria conjunta da saúde em toda a região”, afirma Janio.