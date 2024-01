Jovem confessa que estrangulou adolescente de 17 anos e colocou coleira de cachorro na vítima para parecer suicídio em Saquarema

Um homem de 21 anos confessou à Polícia Civil que estrangulou a companheira Kathlen Caroline, de 17 anos, e depois colocou uma coleira de cachorro na vítima para parecer que a mesma se suicidou no bairro Vilatur, em Saquarema.

O corpo de Kathlen Caroline, de 17 anos, foi encontrado na Estrada da Água Branca no último sábado (20) e, após ser liberado do Instituto Médico Legal (IML), em Cabo Frio, foi levado para ser enterrado na cidade de Ibirité, no estado de Minas Gerais.

A prisão do suspeito ocorreu na segunda-feira (22). Ele foi encontrado na casa da avó, no bairro Bananeiras, em Araruama. Em depoimento à polícia, ele disse que matou a jovem com as próprias mãos.

Sobre a motivação do crime, ele disse que os dois namoravam há pouco mais de um ano e que moravam juntos, na casa dos pais dela. Mas, na última sexta-feira (19), ainda segundo depoimento do suspeito, os dois se desentenderam e ela decidiu terminar o relacionamento.

Ele contou à polícia que eles discutiram na frente de outras pessoas, em um bar, e que ela sentou em uma mesa com outros rapazes para provocá-lo. O suspeito disse que controlou o ciúme naquele momento, mas que, ao longo da madrugada, ficou sabendo de outra situação que o irritou.

Na manhã de sábado, ainda segundo o preso, ao ver Kethlen ir até uma obra onde ele escondia drogas para revender, a seguiu e, durante a discussão, estrangulou a jovem.

O mandado de prisão preventiva foi expedido na tarde de segunda-feira (22). O caso foi registrado como feminicídio.