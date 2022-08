Letreiro “Amamos Cabo Frio” é instalado na Praia do Forte

Inaugurado em Cabo Frio no ano de 2017, o letreiro com os dizeres “Amamos Cabo Frio” foi instalado em um novo local. A partir desta sexta-feira (5), o totem que virou point turístico da cidade está situado ao lado da Duna Boa Vista, na Praia do Forte. A estrutura ficava na Praça da Cidadania e passou por restauro antes de mudar de endereço.

Logo após a reinauguração, turistas e moradores já faziam suas primeiras fotos no novo local. Agora com o Forte de São Matheus e as águas cristalinas da Praia do Forte ao fundo, o letreiro é mais um importante atrativo para a divulgação e promoção da cidade como destino.

De acordo com a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, de Cabo Frio, Katyuscia Brito, uma estrutura semelhante será instalada no distrito de Tamoios.

“O letreiro foi instalado em um ponto “instagramável” do nosso município e o principal ponto turístico da nossa cidade. É muito importante que as fotos que forem feitas no local registrem não somente o nome da cidade, mas nossas belezas naturais. Também vamos preparar uma que será instalada no distrito de Tamoios”, afirmou Katyuscia.