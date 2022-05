Meio Ambiente de Cabo Frio apreende gaiolas para captura de aves silvestres no Pontal do Peró

Após receber denúncia sobre a captura ilegal de aves silvestres, no Pontal do Peró, a fiscalização de Meio Ambiente da Prefeitura de Cabo Frio foi até o local e encontrou duas gaiolas com alçapão – armadilha para a captura de pássaros. A ação aconteceu na quarta-feira (25) e contou com a participação dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento e de agentes da Guarda Marítima e Ambiental, grupamento da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a fiscalização, diversas denúncias foram feitas sobre a colocação das armadilhas no meio da mata. Os responsáveis pelas gaiolas fugiram ao perceberem a aproximação dos fiscais. O material encontrado foi apreendido e destruído.

De acordo com o artigo 29 da Lei nº 9.605/98, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime e pode resultar em detenção de seis meses a um ano, além de multa.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Saneamento, Dhanyelle Garcia, destaca que as ações de fiscalização ambiental estão em curso em todo o município, sobretudo nas áreas de preservação permanente.

“Nossas equipes estão sempre atentas às irregularidades e às práticas que trazem prejuízos ao meio ambiente, como a caça e capturas de animais silvestres, ocupação irregular, invasões, desmatamento e qualquer outra ação contra a preservação do patrimônio ambiental do município”, afirma a secretária.

OCUPAÇÕES IRREGULARES

Ainda na operação desta quarta, a Fiscalização de Meio Ambiente retirou o cercamento encontrado em uma área de mata no bairro Jacaré. A ação aconteceu na Avenida do Contorno, após o trevo da Ogiva. A cerca, fixada de forma irregular, escondia lixo e sucata, que estão sendo retirados do local. O responsável pela invasão ainda não foi identificado.

Na Estrada Velha de Búzios, na altura do bairro Reserva do Peró, os fiscais ambientais, em conjunto com a Secretaria Adjunta de Fiscalização Fundiária, retiraram o cercamento irregular, construído em área pública. O responsável pela construção foi notificado e o muro demolido com a ajuda de uma retroescavadeira.