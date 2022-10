Moeda Itajuru, de Cabo Frio, chega aos moradores do Tangará a partir do dia 26 de outubro

A Prefeitura de Cabo Frio vai lançar na próxima semana a nova fase da Moeda Social Itajuru. A partir do dia 26 de outubro, o programa social chega para os moradores do bairro Tangará. O lançamento será no CIEP 357 José de Dome, a partir das 10h, com a presença da população local.

Com a nova expansão, a Moeda Social Itajuru passa a chegar para mais 500 famílias do bairro. Esta é a terceira etapa do programa, que atualmente atende a 1.500 famílias, possui 112 comércios cadastrados e já transferiu R$ 2,2 milhões para os beneficiários.

Até o momento, a expansão da Moeda Itajuru para o Tangará conta com 38 comércios aptos a receber a moeda. Um mutirão nesta quarta (19) e quinta (20) vai cadastrar comerciantes e abrir as respectivas contas no Banco Itajuru, por onde os comerciantes administram e retiram o dinheiro proveniente das vendas feitas com o Cartão Itajuru.

O prefeito José Bonifácio destaca que, a cada expansão, a Moeda Social Itajuru fomenta a economia e aumenta o poder de compra dos beneficiários.

“A cada nova ampliação, a Moeda Itajuru chega a mais famílias, aumentando o poder de compra da população que mais precisa e fortalecendo o comércio local. Estamos trabalhando para que as políticas públicas cheguem a todos”, afirmou o prefeito José Bonifácio.

Segundo o coordenador do programa, Adriano Brisola, a aceitação da Moeda Itajuru no Tangará está sendo muito positiva.

“A comunidade do bairro Tangará está abraçando o programa, sendo muito receptiva, apresentando grande interesse. Por isso, também, vamos fazer o mutirão para finalizar esta semana os cadastros dos comerciantes, assim como o dos beneficiários”, explicou Adriano Brisola.