Morador de Búzios afirma ter encontrado oito escorpiões em um único dia

Moradores de Armação de Búzios, na Região dos Lagos do Rio, estão assustados com a infestação de escorpiões na cidade. Após 200 animais terem sido encontrados, o clima é de medo no município. Conhecida pelas praias paradisíacas, a região compartilha suas paisagens com terrenos baldios e áreas de mata, tornando-se um ambiente propício para a proliferação desses animais. O pedreiro Edvaldo de Oliveira, de 40 anos, relatou que sempre toma cuidado ao calçar as botas para trabalhar, verificando-as duas vezes. Segundo ele, é comum encontrar escorpiões em locais de obras no bairro de Ferradura, que abriga uma das praias mais famosas da cidade.

— A gente trabalha com medo. Em um só dia, já encontrei 8 escorpiões. Nas obras, ficamos próximos de terreno baldio e com muito entulho, então é preciso ter uma atenção constante — conta ele.

Ronaldo Suede, de 56 anos, também passou por um susto recentemente. Ele mora com a família em Rasa, em uma rua cercada por áreas de mata. Com quase 1,5 km de comprimento, a rua Carlito Gonçalves começa asfaltada, depois continua com um chão de barro até chegar próximo ao Mangue da Pedra, localizado entre a Ponta do Pai Vitório e a Praia da Gorda.

Foi lá que a esposa de Ronaldo encontrou um escorpião na bermuda do filho Thiago, de 19 anos, ao retirar a peça do varal. O quintal da residência fica separado da mata por um muro alto, que não conseguiu impedir a entrada do animal.

— Eu nem imaginava que era um escorpião. Quando cheguei perto, ele veio para cima de mim e tive que matar — conta o motorista.

Depois do episódio, a família fez uma reforma no quintal. Ronaldo aparou a mata nos fundos da casa, pintou as paredes de branco com o intuito de enxergar melhor o animal, colocou refletores e instalou telas nas janelas.

— Nós ficamos traumatizados. Agora, assim que a roupa seca, já retiramos. Minha esposa olha peça por peça, sacode tudo. Tornou-se uma preocupação constante, pois se ela não tivesse atenção, teria levado para dentro de casa — afirma.

Segundo a Vigilância Ambiental de Búzios, Centro, Ferradura, João Fernandes, São José e Rasa têm apresentado maior ocorrência, e a maioria escorpiões foi encontrada em locais de vegetação. O fluxo de turistas, o tempo quente e úmido e a forma de reprodução dos animais elevam o perigo de uma infestação com maiores proporções.

O atendimento especializado para acidentes com animais peçonhentos é feito em polos do Instituto Vital Brazil, distribuídos em unidades de saúde do estado do Rio. A lista está disponível no site: https://www.vitalbrazil.rj.gov.br/acesso-soros.html

Por Roberta de Souza

Jornal Extra