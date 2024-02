Cabo Frio participa de 1° Fórum dos Municípios da Zona Costeira do Rio de Janeiro

O secretário de Relações Institucionais e Captação de Recursos de Cabo Frio, Alan Martins, participou nesta segunda-feira (26) do 1º Fórum dos Municípios da Zona Costeira do Rio de Janeiro (Fórum do Mar), realizado no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O evento teve como objetivo discutir a importância da Economia do Mar e a criação de uma entidade que promova o desenvolvimento sustentável da região.

Dentre os temas abordados destacam-se a “Importância do planejamento espacial marinho para a economia dos municípios costeiros”, a “Adesão municipal ao Projeto Orla”, o “Enfrentamento do problema do lixo no mar no Brasil a partir da rede Oceano Limpo” e a “Estruturação de um Fórum do Mar para debate de assuntos comuns aos municípios costeiros”.

O evento foi presidido pelo secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e pelo subsecretário adjunto de Economia do Mar, Felipe Peixoto, que ocupam, respectivamente, os cargos de presidente e secretário executivo da Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar.