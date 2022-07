Moradora de Cabo Frio explode nas redes sociais e vai nos programas do Faro e Eliana 

Michelle Muniz, moradora de Cabo Frio, é Digital Influencer e foi a entrevista de segunda, dia 11, do programa Bom Dia Litoral, com Ademilton Ferreira, na Litoral FM. Michelle, que tem mais de um milhão de seguidores, viralizou nas redes sociais após um vídeo seu viralizar.



Confira a entrevista completa:

AF – Como começou essa brincadeira?

MM – Comecei em casa mesmo com vídeos caseiros de maquiagem e dublagem. E acho que acertei quando comecei a fazer dancinhas em casa mesmo. Umas coreografias que eu invento em casa, uma coisa meio louca. O pessoal se identificou e foi pedindo mais. Conforme fui fazendo, os seguidores foram aumentando.

AF – Então foi a dança que mandou você para o mundo?

MM – Sim. No tik tok estou com mais de 700 mil seguidores. Juntando todas as redes sociais, estou com mais de 1 milhão de seguidores.

AF – A pergunta que todo mundo quer saber: já está ganhando dinheiro como digital influencer?

MM – Sim. Um pouquinho.

AF – As pessoas que tem muito seguidores também são convidadas para fazer eventos. Não é isso?

MM – Sim, já fiz alguns. Sábado farei de novo um na Praça de São Pedro da Aldeia, na qual fui convidada. E 16 e 26 também tem eventos para eu realizar.



AF – Você foi parar no programa do Rodrigo Faro. Como foi?

MM – Sou muito fã de João Gomes, foi depois de uma dancinha que fiz com a música dele que o vídeo explodiu e ganhei mais de 600 mil seguidores. A mãe dele viu, os amigos dele viram. Me agradeceram, porque, querendo ou não, quando usamos a música, ajudando a crescer e espalhar o som. Hoje eu e a mãe dele somos amigas. Um dia meu telefone tocou e era da Record São Paulo me chamando para fazer um quadro, mas não falou que era para o programa do Rodrigo Faro. Aí fui eu fazer a entrevista, estava dentro do estúdio, abre a porta do palco e apareceu o João Gomes.

AF – Qual a dica você dá para a pessoa que querer ter um milhão de seguidores?

MM – Então, todos os dias você não vai no trabalho? Você tem que ser presente na rede social. Tem que postar todo santo dia. Tem que ter foco. Fé. Uma hora vai dar certo, tem que postar milhares de vídeos e uma hora um vai dar certo. Eu gravei programa da Eliana também, que vai ao ar em setembro.

Quem quiser seguir Michelle no Instagram, segue o link:

https://instagram.com/michellemuniz07?igshid=YmMyMTA2M2Y=