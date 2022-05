Mutirão da Diversidade acontece nesta terça em Cabo Frio

Em comemoração ao Dia Municipal de Luta contra a LGBTfobia, sancionado em Cabo Frio por meio da Lei nº 2.334, será realizado nesta terça-feira (17) mais um Mutirão da Diversidade. Promovido pela Prefeitura, o evento acontece das 14h às 17h, na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio.

Na atividade, realizada pela Superintendência de Políticas Públicas LGBTI+ em parceria com o Grupo Iguais, serão oferecidos serviços como orientação para retificação de registro de nascimento, emissão do cartão do SUS e orientação para registro de casamento, além da Superintendência da Juventude que auxiliará com a emissão da Identidade Jovem.

Equipes do Hospital Dia e do Ambulatório Demétrio Campos marcarão presença, fazendo a triagem e disponibilizando encaminhamento para testes rápidos de IST´s, promovendo atendimento com escutas psicológicas, nutricionista e atendimentos sociais, incluindo ainda aferição de pressão e teste de glicose.

A Coordenadoria de Direitos Humanos, Superintendência da Pessoa com Deficiência, e a Superintendência da Mulher com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) também levarão diversos serviços ao evento.