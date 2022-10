O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 05

Cabo Frio

O presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, Carlos Cunha, comemorou o reconhecimento da Praia do Peró como destino de excelência em ecoturismo através da renovação pela quinta vez consucutiva da Bandeira Azul. O empresário fez um apelo ao governo para que melhore a infraestruta do bairro, afirmou que a bandeira azul é importante para a economia do Peró, mas lembrou que para receber turistas internacionais que procuram praias certificados é preciso que a cidade esteja minimamente preparada. O juri internacional do programa premiou 29 praias e 11 marinas do Brasil, todas aptas para receber a Bandeira Azul. A região terá duas provas praias com a Bandeira Azul: Forno, em Buzios e Itaúna, em Saquarema.

São Pedro da Aldeia

O PROCON de São Pedro da Aldeia promove, nesta quinta-feira, mais um mutirão de atendimentos onde o consumidor além de esclarecer dúvidas, poderá parcelar dívidas e recuperar o crédito financeiro. Mais informações podem ser obtidas ligando ou mandando mensagem de texto via WhatsApp para o número (22) 2627- 6086. Os consumidores também poderão ser encaminhados para adesão da Tarifa Social.

Iguaba Grande

O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Ricardo Coutinho, de Iguaba Grande, participou do programa Bom Dia Litoral, para divulgar a quarta Etapa do Circuito a Costa do Sol de Canoa Havaiana. Com estava o vereador, Marcelo Durão, que é presidente da comissão de Turismo, Esporte e Lazer. Pelo visto, os dois estão muito entrosados.

Arraial do Cabo

O governador Cláudio Castro, reeleito no último domingo, ligou para o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, para agradecer pelos votos no município cabista. Dizem que Castro chamou o prefeito de profeta por ter falado no comício da Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio, que a vitória seria no primeiro turno. Em Arraial do Cabo, Castro teve 70% dos votos.

Búzios

O prefeito de Búzios está na Argentina e só deve voltar na sexta-feira. Com ele além Patrícia, coordenadora de Turismo, Maicon, Sub- Secretário de Turismo e os vereadores, Niltinho de Beloca Josué Pereira.

Araruama

O vereador Thiago Moura ficou muito feliz com os pedidos de desculpas, de seu coleguinha Magno Dheco. Segundo informações, quem contribuiu para a paz entre os dois foi o primeiro ministro Chiquinho da Educação. O velho Chico tá podendo mesmo.