O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

São Pedro da Aldeia

O ex-policial militar, Fabio Valente Pino, de 45 anos , que disputou as eleições para a Câmara de São Pedro da Aldeia em 2020, pelo PODEMOS, foi um dos alvos da operação da Polícia Federal deflagrada ontem na cidade. O primo de Fabio, Alberto Habib e o assessor parlamentar do vereador aldeense Márcio Soares , Jose Roberto, também, foram alvos da operação. A página “Reage São Pedro, que Valente administra numa rede social, foi retitada do ar. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados na cidade, envolvendo investigação relacionada a realização de atos antidemocráticos. As investigações apontam que os alvos portavam armas de fogo de grosso calibre, sem registro, com o objetivo de promover conflito armado e ameaçar opositores políticos.

Búzios

O vereador de Búzios, Raphael Braga, deixou escapar nesta quarta-feira(08), que foi convidado pelo prefeito Alexandre Martins para assumir uma pasta no governo. Braga disse que não aceitou, porque foi eleito para ser um vereador. Sobre o episódio da Câmara com relação à mesa diretora falou que o que aconteceu não contribui com o município, que deve o centro das atenções.

Arraial do Cabo

O vereador mais votado de Arraial do Cabo, Genival Alves Pacheco Junior, o Junior Chuchu, de 36 anos é o novo secretário de Turismo do município. A posse está marcada para amanhã. Ele assume no lugar do turismólogo Marcos Simas, que anunciou ontem, a saída do governo. Simas, que estava no cargo desde janeiro de 2021, disse que tudo tem um tempo. Lembrou que é necessário entendimento do executivo e dos parceiros locais para que a atividade turística funcione e, numa crítica velada ao prefeito Marcelo Magno, frisou que nem tudo é política e que é preciso coragem. O ex-secretário, mais tarde, subiu o tom das criticas ao prefeito e lamentou o uso da secretaria para barganha política diante da nomeação de um vereador para o cargo. No lugar de Chuchu, na Câmara, assume o suplente Davi Siciliano Moraes. o Pancinha de 35 anos.

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação colocou mais um nome na lista para 2024. Desta vez , a felizarda é a jovem secretária Dani Braz. Dani Braz iniciou em 2001 no governo do Chiquinho da Educação como Jovem Aprendiz na secretaria de Turismo e, logo e aos 18 anos quando venceu a idade máxima pra estar neste projeto, foi nomeada como diretora de Turismo. E hoje no Governo Lívia ela é secretaria municipal de desenvolvimento econômico e Turismo.

Iguaba Grande

O vereador Alan Rodrigues de Iguaba Grande disse para amigos que abriu mão da presidência da comissão da para o colega e amigo Júnior Bombeiro. Segundo Alan Rodrigues, Júnior é amigo desde da infância. Mas os fofoqueiros de plantão falam que o homem da mangueira já estava querendo “incendiar”.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio estará amanhã Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM. Vários temas serão levantados pelo produção do programa. Os ouvintes poderão mandar perguntas pelo WhatsApp da Litoral, 22-998420945.