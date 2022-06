O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Cabo Frio

O presidente da Associação dos Guardas de Cabo Frio, Adson Lopes, cobrou ontem, na Tribuna da Câmara, que a guarda civil seja equipada. Segundo ele, a tropa não tem cassetete nem rádio comunicador para trabalhar. A agressão ao guarda Piterson Nogueira de Oliveira. Domingos, revelou que a Guarda está desguarnecida e desrespeitada. O problema de acordo com ele é antigo. O presidente do Sindicato dos Servidores, Fernando de Paula, disse que os guardas sofrem com com a estrutura precária. Adson disse que a guarda de Cabo Frio que era referência na região, atualmetne é um pária, defendeu o uso de arma de fogo e a equiparação da guarda com o PROEIS e classificou a agressão contra Piterson de tentativa de homicídio.

Búzios

A Câmara de Vereadores de Búzios aprovou Projeto de Lei do vereador Gugu de Nair que proíbe que agressores de idosos, de crianças e de adolescentes ocupem cargos públicos no município. A proibição, de acordo com o projeto, vale a partir da condenação em decisão transitada em julgado até o comprovado cumprimento total da pena. O projeto segue, agora, para sanção do prefeito Alxandre Martins. O projeto estabelece que o atestado de antecedentes criminais deve estar previsto em edital de concursos e na lista de documentos a serem entregues na posse em cargos de livre nomeação. Em Búzios, condenados por violência doméstica contra a mulher já não podem assumir cargo público.

Iguaba Grande

A Juíza da comarca de Iguaba. Maira Valéria Veiga de Oliveira determinou que a Enel, remova os postes de distribuição de energia elétrica e iluminação pública que estão desalinhados nas ruas do município. A magistrada na decisão determina que a concessionária retire os postes que estão no meio das ruas das Pedras, Olavo Bilac e Vital Marins, além da estrada do Arrastão no prazo de cinco dias. A juíza determinou, ainda, multa diária de 5 mil reais por cada dia de descumprimento da decisão. O prefeito Vantoil Martins comemorou a decisão e disse que que o município não pode deixar de finalizar um obra por conta de postes da empresa nas ruas que represenam riscos para a população.

Arraial do Cabo

Cerca de 50 toneladas de sal serão utilizadas para a confecção dos tradicionais tapetes de sal em Arraial do Cabo para celebração de Corpus Christi nesta quinta-feira na Avenida Leonel de Moura Brizola, no Centro. A procissão está marcada para três e meia da tarde com saída da Igreja Nossa Senhora dos Remédios em direção à Paróquia Sagrado Coração, seguida de novena e Missa.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores de São Pedro da Aldeia e o prefeito, Fábio do Pastel, estão com um problemão para resolver e não pode demorar. Trata-se da questão do transporte público do município aldeense. Na verdade, só quem pode resolver são eles e ponto final. A empresa São Pedro diz não ter condições de continuar prestando serviços, porcausa da concorrência desleal. Com as lotadas, Uber e outros, a empresa basicamente só carrega, estudantes e idosos no município. A “bola” tá com eles e povo tá de olho.

Araruama

Ministério Público Federal expediu recomendação à PROLAGOS para solucionar o problema de poluição da Lagoa de Araruama causado pelo lançamento de esgoto. A recomendação ministerial é embasada em relatório técnico produzido a partir de três diligências realizadas pelo INEA, com a presença do procurador da Republica Leandro Mitidieri, bem como estudos de especialistas. O MPF quer que a empresa adote diversas medidas entre elas a manutenção e conservação permanentes das válvulas flap, evitando vazamentos de esgotos, além de manter um Plano de Controle de todas as Estações Elevatórias e ainda se responsabilizar pela limpeza do lodo assoreado nas galerias de aguas pluviais.