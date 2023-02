Prefeito de São Pedro da Aldeia se reúne com Enel para solicitar melhorias na rede de energia

O prefeito Fábio do Pastel esteve no Rio de Janeiro, na terça-feira (14/02), para uma reunião com a diretoria da concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica em São Pedro da Aldeia, a Enel.

Na oportunidade, Fábio solicitou melhorias na qualidade dos serviços oferecidos, com foco no fornecimento de energia a estabelecimentos com rede de maior potência.

O objetivo do encontro foi alinhar junto a Enel uma solução para as demandas da rede de alta e baixa tensão, que atinge toda a região e não apenas São Pedro da Aldeia, além da baixa capacidade de fornecer energia para grandes empreendimentos, o que pode dificultar a chegada e manutenção de novas empresas no município.

O incentivo à chegada de grandes empresas à cidade é uma das prioridades do Governo Municipal, que vê na medida uma oportunidade de fomentar a geração de emprego e renda no município.

“Foi pensando em manter São Pedro da Aldeia como um local atrativo para grandes empresas que nós cobramos uma solução da concessionária para problemas que atingem empreendimentos, loteamentos e obras, além de residências”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.

Também participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, o procurador-geral do município, Peter Samerson; e a diretoria do Dom Atacadista, um atacado de autosserviço localizado na altura do bairro Baixo Grande.