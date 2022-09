O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 28

Cabo Frio

A Escola Municipal Américo Vespúcio, no Bairro Parque Burle, em Cabo Frio, foi extinta esta semana pelo prefeito José Bonifácio, através de decreto publicado no Diário Oficial do município. Os alunos serão transferidos, de acordo com o Decreto, para a Escola professora Marcia Francesconi Pereira, que passará a funcionar na Rua Theonas Terra, 70, também no Parque Burle. Os professores e os demais servidores serão removidos para outras unidades onde houver vagas.

O prefeito justifica o fechamento da escola devido a redução do número de alunos matriculados nos últimos anos, na unidade. De acordo com o Decreto, a Escola Américo Vespucio atende, atualmente, apÈnas 33% da capacidade física de matrículas.

São Pedro da Aldeia

O blogueiro Carlos Vitor dos Santos Costa, o Macega, zombou da decisão da juíza Renata Oliveira Soares, da Comarca de São Pedro da Aldeia, que o proibiu de se aproximar a menos de 100 metros do prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, da casa dele ou da prefeitura. Em vídeo, numa rede social, o blogueiro garantiu que quer distância do prefeito aldeense e que a determinação não precisava ter partido de um juiz. Caso a decisão seja descumprida ele poderá responder por crime de desobediência. Macega agrediu Fábio do Pastel em agosto, durante a apresentação da frota do transporte publico alugada pelo governo. Ele admitiu ter problema pessoal com o prefeito e disse que a agressão ocorreu num momento de acesso emocional.

Búzios

A Praça Santos Dumont, no centro de Búzios, vai ser palco a partir desta sexta-feira do “Wine In Búzios”, uma feira de vinhos que vai reunir produtores, importadores, sommeliers, além de palestras e até um talk show com Arnaldo César Coelho e Galvão Bueno. O evento é voltado para um público selecionado que para degustar os vinhos precisam comprar um taça exclusiva a R$25. A dose na praça custa a partir de R$ 20 Reais. As paletras de especialistas com degustação tem ingressos a R$95. O talk show com Galvão Bueno e Aranaldo César Coelho, dia 9, no “Anexo Bat” tem ingresso à venda a R$250. Será um bate papo sobre futebol, Olimpíadas, Fórmula 1, carreira, e vinhos com degustação de Vinho.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande anunciou que vai restuarar a Igreja Imaculada Conceição, localizada na praia do Popeye. datada de 1761. O governo iniciou esta semana a fase de elaboração do projeto de restauração. A previsão é que num prazo de noventa dias seja iniciado o processo de contratação da empresa que sera a responsável pela obra de restauração da Igreja.

Arraial do Cabo

Hoje acontece a licitação do Centro Cultural que está parada desde o governo passado,a previsão do início das obras é ainda essa ano. Para o início do próximo ano será a praça do sindicato e a praça da comunidade da cabocla que levará o nome do saudoso Fabinho sorriso que faleceu vítima de COVID.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o vereador Thiago Moura está muito triste com seus colegas, Magno Dheco e Amigo Valmir. Segundo informações, o primeiro ministro, Chiquinho da Educação, está trabalhando para que Magno Dheco dê um abraço em Thiago Moura com pedidos de desculpas. O velho Chico anda na paz e amor!