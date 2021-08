O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 05

Arraial do Cabo

O Secretário Municipal de Saúde, Jorge Diniz, e o diretor técnico do Hospital Geral de Arraial do Cabo, Willian Policiano, receberam nesta quinta-feira (5), o segundo tenente e o segundo sargento do Posto Avançado do Bombeiro Militar (Pabm), Gabriel Monteiro e Carlos Mello, respectivamente. O objetivo da reunião foi viabilizar parcerias e ações conjuntas em salvamentos, treinamento de Atendimento Pré-Hospitar (APH) para os maqueiros e definir detalhes técnicos em organização de remoção e transporte de vítimas.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores de São Pedro da Aldeia até agora não conseguiram entender o porquê da proibição da entrada de seus aparelhos eletrônicos na reunião com o prefeito Fábio do Pastel. A reunião foi no gabinete do prefeito e uma funcionária ficou na porta pedindo os telefones. Mas, dizem dentre os 10, um edil tinha um mini gravador no bolso. Será?

Búzios

O PROCON de Búzios autuou um mercado, no Porto da

Barra, em Manguinhos, que estava comercializando diversos produtos vencidos, inclusive destinados a crianças, com imagens em alusão a personagens infantis. Uma denúnca anônima levou os ficais ao local. A operação constatou uma série de irregularidade. O coordenador do órgão de defesa do consumidor, Paulo Bezerra, disse que flagrou também, várias irregularidades na documentação do estabelecimento que terá prazo de 15 dias para adequar tudo as normas e a legislação em vigor.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaha Grande mudou a estratégia de vacinação com a segunda dose da Astrazeneca contra COVID-19. A cidade, que chegou a anunciar que anteciparia de três para dois meses a aplicação da segunda dose do imunizante, voltou atrás nesta quarta-feira. Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou que, nesse momento, não será mais realizada a antecipação da segunda dose para devido a falta de vacinas. O período entre a primeira e segunda dose volta a ser de três meses, como recomendado pelo laboratório fabricante. As pessoas que estão com a data da vacina atrasada ou vai vencer até sexta-feira devem comparecer ao Posto da Estação.

Araruama

A Câmara de Araruama revogou a Lei Municipal que autorizava a prefeitura oferecer assistência jurídica integral e gratuita aos integrantes da Guarda Civil. A Defensoria esclarece que o tema não poderia ter sido tratado em lei municipal e o modelo adotado é injustificável sob o ponto de vista econômico, onerando os cofres públicos municipais desnecessariamente. De acordo com a Defensoria, a Lei Municipal feria o princípio da igualdade e da não discriminação por instituir privilégio, sem justificativa razoável, em favor de um grupo seleto de servidores públicos.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio e a PROLAGOS realizam, nesta sexta-feira, o cadastramento de pessoas em situação de vulnerabilidade social para que sejam beneficiadas pelo Programa Tarifa Social. Podem se candidatar inscritos no Cadastro Único, ou em algum programa social. Os beneficiários deverão ter renda mensal familiar de até três salários e consumo mensal de até 10 metros cúbicos de de água.