O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia amanhece pelo segundo dia consecutivo sem Ônibus nas linhas municipais. A Auto Viação São Pedro suspendeu o serviço ontem, apesar de decisão liminar da justiça que obriga a empresa a manter a operação pelos próximos sessenta dias. O corpo jurídico da concessionaria, segundo a assessoria do grupo Salineira, ainda não foi oficialmente, comunicada pela justiça da decisão do juiz Marcio da Costa Dantas proferida no início da noie de terça-feira.

A suspensão dos serviços deixa cerca de três mil passageiros por dia sem transporte, a maioria estudantes e idosos. A empresa opera emergencialmente, após firmar acordo que não foi cumprido pelo governo de subsidiar os custos do serviços.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, classificou de maliciosa e mentirosa a veiculação de notícias sobre retirada de direitos dos atuais servidores efetivos por conta de mudanças no PPCR. A declaração está em vídeo divulgado ontem a noite em redes sociais onde o prefeito diz, também, que o Plano de Cargos e Salários é inviável do ponto de vista financeiro e orçamentário e nunca foi cumprido integramente, o que levou o município, segundo ele, a uma crise financeira permanente, causando atraso do pagamento do salário e greves constantes. O prefeito lembra, no vídeo, que sempre respeitou os servidores e garante que as mudanças no novo plano que está na Câmara valerá apenas para os futuros servidores e não vai alterar as regras para os atuais servidores efetivos.

Búzios

O PROCON de Búzios interditou um mercado no centro e descartou mais de 90 kilos de produtos impróprios para consumo. Os agentes flagraram o armazenamento de alimentos fora do prazo de validade, sem refrigeração e estocados próximos a materiais inadequados e com data do vencimento raspada. Peças de presunto, queijos, salgados, margarina e produtos que estavam sendo comercializados a granel sem qualquer especificação foram descartados. A Coordenadora do Procon, Hanna Maia, disse que irregularidades infringem vários artigos do Código de Defesa do Consumidor. Ela frisou que o objetivo da ação é assegurar que as normas sanitárias sejam respeitadas e garantir que o consumidor não seja prejudicado. O estabelecimento poderá retomar as atividades após cumprir as exigências.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho, em live está semana, falou sobre sua gestão e pediu calma aos moradores de São Vicente de Paulo. A prefeita disse que os vicentinos podem confiar nela e jamais vai desampará-los. Sobre a obra do hospital de São Vicente de Paulo será o mais moderno da Região.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu na manhã desta quinta-feira (09), o deputado Dr. Serginho para um café. Dizem que resenha foi muito boa. Na pauta, os distritos de Arraial do Cabo no que se refere melhorias.

Iguaba Grande

A festa dos 27 anos de emancipação política administrativa de Iguaba Grande, já é sucesso. Ontem no show do grupo Vou Zuar, os vereadores estavam cumprimentando os eleitores e na barraca do Piu-Piu, a dupla, Elifas Ramalho e Marcelo Durão, pagava todas. O Sombra descobriu que, Junior Bombeiro, estava triste porque seu colega, Tikinho, prometeu devolver as pulseiras, mas não devolveu. Que coisa!