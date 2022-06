Iguaba Grande comemorou 27 anos nesta quarta-feira, dia 08. E, para celebrar a data teve o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da cidade de Iguaba. A solenidade aconteceu em frente a sede do Poder Executivo Municipal.

Teve também shows com o cantor local Leonardinho e subiu ao palco principal da Praça Nova da Estação o grupo de pagode Vou Zuar.

Ja nesta quinta-feira, dia 09, às 21h30, se apresenta a Banda Rabuja e às 23h Marcos e Belutti.