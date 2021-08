O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 12

Araruama

A tal enquete com nomes de políticos de Araruama, visando o pleito eleitoral de 2022, está dando o que falar pela cidade. Dizem que o dono da ideia é o “primeiro ministro”, Chiquinho Da Educação. O ex-vice-prefeito, Anderson Moura, agradeceu o autor da ideia, mas disse que não será candidato a Deputado Estadual. Então tá…

Búzios

A relação entre o SEPE e o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, azedou depois do governo anunciar a retomada das aulas presenciais, na próxima segunda-feira, em 13 escolas. O coordenador do SEPE Lagos, Augusto Rosa, disse que o sindicato é contra o retorno sem as condições mínimas de segurança e cobrou do prefeito sensatez e responsabilidade com a vida dos alunos e da comunidade escolar. O sindicalista disse que não foi discutido data de retorno durante a reunião com o governo. Ele afirmou que existem escolas sem ventilação, por causa de janelas emperradas, falta de ventiladores e que máscaras PFF2 sequer foram compradas para os profissionais da educação.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, anunciou para a próxima segunda-feira a distribuição de kits alimentação para alunos do município. Vantoil, em vídeo divulgado nas redes sociais, disse que até então a prefeitura não tinha recursos para comprar os kits, mas garantiu que as famílias em vulnerabilidade social foram assistidas pelos CRAS do município durante todo período de pandemia. Os 9.350 kits custaram pouco mais de R$ 800 mil. Cada kit contém 13 itens: açúcar, arroz, biscoito salgado, biscoito doce, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, óleo, sal e achocolatado.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo participa da WTM Latin America 2021. A Feira Turística, que este ano está acontecendo em formato virtual por conta da pandemia, tem como objetivo apresentar as últimas tendências de mercado e os novos produtos, aproximando os destinos aos potenciais vendedores de viagens. A programação do evento conta com palestras online gratuitas sobre temas em destaque no mercado atual, como, por exemplo, Mulheres no turismo e Tendências Pós-Covid. A WTM Latin America 2021 conta com a participação de representantes de todas as áreas do setor de turismo como agências de turismo, hotéis e aéreas.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio está proibida de protestar dívidas de contribuintes do município inadimplentes com impostos municipais. É o que determina lei aprovada pela Câmara e publicada no início do mês. A proibição vale pelo período que durar o estado de calamidade pública, decretado pelo Estado do Rio. A lei, de autoria do vereador Vinícius Corrêa, foi aprovada depois que a prefeitura anunciou, em abril, o protesto de 200 contribuintes inadimplentes. O projeto chegou a ser vetado integralmente, pelo prefeito José Bonifácio, mas os vereadores derrubaram o veto e a lei acabou sancionada pelo presidente da Câmara, Miguel Alencar.

São Pedro da Aldeia

A escola municipalizada Vital Brasil, na Ponta do Ambrósio em São Pedro de Aldeia, vai ser reformada, após um incêndio ainda não esclarecido, que atingiu as salas de arquivos, diretoria e multifuncionais. O secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, acompanhou o início de um mutirão de limpeza na unidade. Técnicos da Secretaria de Urbanismo realizaram o levantamento das alterações estruturais necessárias no prédio, para levantar o custo da reforma. A escola Vita Brasil foi municipalizada em dezembro de 2019 e com a pandemia, estava atendendo a cerca de 200 alunos do primeiro ao quinto ano de forma remota.