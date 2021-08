Após ação de vândalos, Prefeitura realiza manutenção nas placas de sinalização da trilha Trans Cabo Frio

Equipes da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer se reuniram nesta quarta (12) e quinta (13) para fazer a manutenção das placas de identificação da primeira trilha de longo percurso da região, a Trans Cabo Frio. Pelo menos 10 placas, de um total de 35, tiveram que ser substituídas após a ação de vândalos. O primeiro trecho da trilha foi inaugurado há quase quatro meses.

“Infelizmente, algumas das placas estão sendo vandalizadas. Com esta ação, pretendemos conscientizar a população local, através das crianças, sobre a importância do cuidado e manutenção do espaço. Todas as placas danificadas e furtadas foram repostas”, explicou o secretário Carlos Cunha.

Para a ação, a equipe de Ecoturismo realizou uma trilha ecológica cultural com atividades de educação ambiental e informações culturais com os filhos dos moradores do Parque Municipal da Boca da Barra. Ao todo 10 crianças com idade entre 1 ano e seis meses até 14 anos participaram da programação, dentro das regras de prevenção contra a Covid-19.

“Algumas das crianças, que vivem próximo à Ilha do Japonês, ainda não conheciam a Caverna dos Escravos, nem a misteriosa história deste lugar. Com este trabalho elas tiveram a oportunidade de conhecer o valor ambiental da fauna e da flora do local. A gente entende que o conhecimento aumenta o sentimento de pertencimento ao espaço e, consequentemente, incentiva o cuidado com o local”, disse Carlos Cunha.

O secretário contou que, além do trabalho de manutenção das placas e atividades ecológicas e culturais, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer ofereceu um piquenique às crianças que participaram das atividades. Lembrou, ainda, que pretende realizar oficinas de arte e ações de recolhimento de micro lixo com participação das crianças do local.

Primeira trilha da região a integrar o Circuito Brasileiro de Trilhas de Longo Percurso no Brasil, a Trans Cabo Frio foi inaugurada no dia 18 de abril em comemoração aos 10 anos de criação do Parque Estadual da Costa do Sol Anita Mureb. Ao todo, ela terá sete trechos, num percurso total de 53km ligando o limite com Arraial do Cabo até o limite com Casimiro de Abreu, em Barra de São João.

O trecho inaugurado, e que recebeu manutenção nas placas, tem cerca de 7 Km, começando na Ogiva, ao lado do Hotel Porto Veleiro, e segue pela Praia Brava, Ponta do Chapéu e Caverna dos Escravos. No meio caminho há ainda a opção de acessar a trilha do Farol da Lajinha.