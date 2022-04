O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo retoma, nesta sexta-feira, a encenação da Paixão de Cristo depois de dois anos suspensa por conta da pandemia de COVID. O evento chega a vigésima sexta edição e vai reunir mais de 70 atores no espetáculo que retrata a morte e ressureição de Jesus Cristo. Este ano a apresentação vai contar com a participação do ator cabista, Max Magalhães.

Araruama

A prefeita de Arurama Lívia Bello, a Livia de Chiquinho encaminhou, ontem a Câmara, com um ano de atraso, projeto de lei concedendo reajustre de 12,84% determinado por portaria do MEC em dezembro de 2019 e que deveria ter entrado em vigor em janeiro do ano passado. O anúncio foi feito pela própria prefeita no perfil pessoal dela numa rede social após reunião do Ministério Público com representantes do governo e dos sindicatos para discutir os reajustes que o governo não repassou. Lívia afirmava não ter recursos para pagar o aumento apesar do FUNDEB ter aumentado de 2020 para 2021 de R$ 75 para R$ 101 milhões. A prefeita ainda deve a categoria o reajuste deste ano do piso do magistério de 33.2%.

Iguaba Grande

O Tribunal de Contas do Estado identificou irregularidades e um rombo que supera os R$5 milhões no PREVIGUABA, o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL do município de Iguaba Grande. Dois ex-presidentes, um diretor de contabilidade e finanças e um diretor administrativo financeiro, no período de 2012 a 2020 foram citados sobre aplicações financeiras dos reursos do PREVIGUABA em fundos de investimentos inabilitados para recebimento de recursos previdenciário. Os ex-agentes públicos, além de destinarem recursos dos servidores aposentados para investimentos, efetuaram transações financeiras sem autorização do conselho de administrações. Eles poderão ser obrigados a devolver aos cofres públicos valores entre R$ 700 mil e R$ 3 milhões de Reais.

São Pedro da Aldeia

O Instituto de Proteção e Assistência a Criança oficializou, ontem, em sessão solena, na Câmara de São Pedro da Aldeia a doação da sede de instituição, na Rua Duque de Caxias, no centro, para a prefeitura. A área vai dar lugar a nova Policlinica Municipal que terá o nome de João Batista Torres. O presidente do IPAC, advogado Juquinha Ferreira da Costa destacou a importância da instalação da policlínica no centro para para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. O prefeito Fábio do Pastel disse que o prédio atual será demolido e que busca recursos junto ao governo do Estado pra o projeto. Ele acredita que a nova sede estará concluída em dois anos mesmo sem a ajuda do Estsado, com recursos próprios do município.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, deve participar da Missa de Páscoa, no domingo, na Matriz Auxiliar. O prefeito, submetido na sexta-feira passada a uma cirurgia para retirda de um nódulo no fígado, tem previsão de alta para sábado.

O prefeito, depois de passar dois dias na UTI do Complexo Hospital de Niterói, já despacha do quarto, onde esta semana recebeu visitas de amigo e secretários e deu entrevista ao Bom Dia Litoral. Bonifácio disse que pretende participar da missa de domingo para agradecer o sucesso da cirurgia e rever os amigos, contrariando as recomendações médicas de que deverá cumprir dez dias de repouso em casa.

Búzios

As contas do ex-prefeito de Búzios, André Granado, estão na Câmara de para serem votadas pelos vereadores. Teve vereador que quando ouviu um coleguinha dizendo que ia votar contra quase teve um infarto do miocárdio. Bom lembrar que o ex-prefeito é cardiologista dos bons e da rede municipal. Vai que alguém tem um problema cardíaco.