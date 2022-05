O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Araruama

Moradores do Distrito de São Vicente de Paulo decidiram entrar na justiça em face da prefeitura, por causa da desativação dos leitos do hospital. Segundo informações, o vereador Júlio César Coutinho, que é de São Vicente, está muito preocupado com rumo da situação.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo e a Construtora Volendam terão que explicar ao Ministério Público Federal a veiculação de anúncio em que o empreendimento Blue Lake Residence Club promete um quilômetro de orla exclusiva.

O procurador da republica Leandro Mitidieri quer saber se houve aprovação pelo poder publico de projeto permitindo a suposta “orla exclusiva”, o que significaria acesso privativo indevido da praia ou lagoa aos moradores do condomínio de 406 lotres, distribuídos em 10 quadras.

O MPF quer que o governo Marcelo Magno informe as providências adotadas para impedir qualquer tentativa de tornar o acesso à praia ou à lagoa exclusivo aos moradores do empreendimento num prazo de trinta dias.

Cabo Frio

O deputado cabofriense Sérgio Luiz Azevedo, o Doutor Serginho, apresentou na sessão de ontem da ALERJ, o Projeto de Lei que zera o ICMS na geração de energia solar. O projeto estabelece que qualquer operação relacionada á micro ou minigeração energia solar não será passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço por nao visar a obtenção de lucro. A matéria, de acordo com Serginho, deve entrar em pauta para ser discutido nas próximas sessões plenárias . O deputado disse que zerar a tributação incentiva a geração de energia limpa, protege o meio ambiente e fomenta a economia.

Búzios

As contas dos ex-prefeitos de Búzios, Andrade Granado e Henrique Gomes, de 2020 foram votadas nesta quinta-feira (19). Para alívio de Gomes e Granado todos vereadores foram favoráveis. Dizem que a próxima conta será a do ex-prefeito, Mirinho Braga, de 2012. Que felicidade!

São Pedro da Aldeia

Está na Câmara de São Pedro da Aldeia para ser apreciada a mensagem cujo projeto de Lei autoriza a concessão de subsídio tarifário ao serviço de Transporte Público Coletivo Urbano do Município de São Pedro da Aldeia. O prefeito, Fábio do Pastel, pede urgência. Quem ganha com isso é o povo aldeense. Parabéns ao executivo pela iniciativa!

Iguaba Grande

O Centro de Capacitação de Iguaba Grande, em parceria com o Sebrae, abre inscrições na próxima segunda-feira para cursos profissionalizantes de corte e costura, entalhe em madeira, manicure, confeitaria e padeiro. Os cursos serão gratuitos e tem duração de seis meses. A primeira fase teórica será com os consultores do Sebrae e posteriormente os instrutores da secretaria de Assistência Social darão sequência nos conteúdos práticos. Moradores com renda familiar igual ou inferior a meio salário-mínimo podem se inscrever. Os cursos de entalhe, corte e costura e manicure tem idade mínima de 14 anos. Padeiro e confeiteiro exigem idade de 18 anos.