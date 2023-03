O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Cabo Frio

A obra de implantação de rede separativa de esgoto na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, amanheceu vandalizada. Durante a madrugada desta quarta-feira, criminosos atearam fogo em tubulações e no banheiro químico dos trabalhadores do local. Esta não é a primeira vez que a construção sofre com uma ação de depredação. Anteriormente, a placa da obra, que explica entre outras informações, o que será realizado na área, engenheiro responsável e tempo de execução, foi quebrada. O caso será registrado na 126 DP, de Cabo Frio. O vandalismo pode influenciar no tempo de execução da construção, pois os materiais queimados precisarão ser repostos, impactando na vida de mais de 1.400 moradores.

Búzios

Aconteceu nesta semana uma reunião entre a Secretária da Mulher, Daniele Guimarães, e o secretário da recém-criada Secretaria do Idoso, Nilton Cesar, para, simbolicamente, passar ao novo secretário o comando da pasta que antes era vinculada à da mulher. O encontro aconteceu no Centro de Convivência do Idoso, que a partir de então também será sede da nova secretaria. Na ocasião, Daniele fez menção ao período em que as secretarias eram uma única pasta e destacou a importância do trabalho desenvolvido neste período.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Anderson Cardoso de Britto, o Andinho, disse abertamente para alguns amigos que rompeu com o prefeito Marcelo Magno. Ao ser perguntado sobre o motivo, disse que se sentiu traído quando teve as contas reprovadas pela Câmara. Por último, fechou dizendo que é pré-candidato para 2024. O Cabo, como sempre, vai ferver.

Araruama

Um homem foi preso em Araruama depois de tentar trabalhar na Prefeitura apresentando um contrato de trabalho falso ao Departamento de Recursos Humanos. Ele tentava assumir o cargo de “auxiliar de serviços jurídicos”. O texto do documento falso tinha a informação de que a contratação foi realizada pela Prefeitura.A funcionária do RH desconfiou e chamou a procuradora do município, que detectou a falsidade do documento e entrou em contato com a delegacia. Os agentes da 118a Delegacia de Polícia foram até a Prefeitura e o homem foi preso pelo crime de estelionato.

São Pedro da Aldeia

O vereador e presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Denilson Guimarães, faltou a mais uma sessão da Câmara nesta quinta-feira (23). Se tivesse o ponto cortado como qualquer trabalhador, de certo que ia ter muitos prejuízos. Mesmo tendo lá seus motivos, no canhão o que se fala é que o moço de vez enquando faz igual aluno que “mata” aula.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba Grande, que o vereador Alan Rodrigues anda soltando fogos pela cidade. Diante de tanta alegria, o Sombra já está investigado o motivo de tantas emoções. Aguardem!