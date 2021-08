O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo disponibilizou mais um canal de atendimento à população, a Ouvidoria da Saúde. O serviço pode ser acessado pelo WhatsApp (22) 99828-8030 ou por e-mail (ouvidoria.saude@arraial.rj.gov.br). O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo a responsável pelo setor, Suenny Domingues, o prazo de resposta à população é de até 10 dias. Pelo canal é possível elogiar, sugerir, reclamar e denunciar.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio votou na Sessão desta quinta-feira o requerimento da vereadora Carol Midori, que prevê a realização de audiência pública com representantes da ENEL.

O objetivo é esclarecer a demora na abertura do Hospital de Tamoios. Um requerimento do vereador Roberto de Jesus, no sentido de buscar esclarecimentos sobre a mesma questão, foi rejeitado semana passada, em primeira votação pela base aliada do governo.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Denílson Guimarães, usou uma rede social para dizer que está bem. Ele se afastou do cargo após apresentar sintomas de COVID-19, apesar de testar negativo para a doença. Denílson contou que teve gripe e tosse e, por precaução e orientação médica, está em isolamento em casa. O vereador agradeceu as mensagens e ligações de apoio que tem recebido. Ele também agradeceu ainda ao vice-presidente, vereador Franklin da Escolinha, que assumiu a cadeira na Câmara. O atendimento ao público da casa legislativa foi suspenso e as sessões acontecerão em intervalos de 15 dias. A próxima está prevista para o dia 9 de setembro.

Búzios

O vereador de Búzios que publicar ou compartilhar notícia falsa, ou então distorcer fatos nas redes sociais, pode ter o mandato suspenso temporariamente. É o que determina projeto de resolução que tramita na Câmara. A proposta, de autoria do vereador Gugu de Nair, tem como objetivo coibir e responsabilizar, eticamente, os vereadores do município que divulgarem e propagarem as chamadas “Fake News”. O vereador diz que notícias falsas prejudicam a população e a atuação do poder público. Ele lembra que o artifício é usado para atacar o debate democrático de ideias e agredir a imprensa e instituíeis. Caso aprovada a medida vai integrar o Código de Ética e decoro da Câmara

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro continua “moribundo” e resmungando pela cidade, por causa das mudanças na policlínica de Iguaba. Segundo informações, mesmo estando de viagem em São Paulo, o prefeito Vantoil Martins está monitorando a situação. O chefe de Gabinete de Vantoil, Fabinho Costa, têm ligado diariamente para o vereador pedindo calma. Muita calma nessa hora.

Araruama

A Prefeita Lívia de Chiquinho realizou uma visita ao Governador do Estado, Claúdio Castro, e o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, para tratar das demandas melhorias urbanas, como a revitalização das rodovias de acesso aos distritos de Araruama. Os dois se comprometeram em abraçar o projeto do município com a urbanização do trecho da rodovia que liga o distrito de Praia Seca. A proposta contempla a construção de acostamento, ciclovia e calçada no trecho da Rodovia RJ 102, entre a Pousada Suba pra Ver (próximo ao DPO) até a ponte do Salinas Clube, sentindo Arraial do Cabo.

Fonte : Informe Araruama