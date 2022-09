O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Cabo Frio

O secretário e Segurança Pública de Cabo Frio, Coronel Ruy França, classificou de fake news a compra de quinze reboques pela prefeitura. O governo está alugando dois veículos que ele garantiu que não serão usados em blitz na cidade. Ruy França explicou que os reboques serão usados para remoção de veículos em porta de garagem; estacionados irregularmente sobre calçadas e abandonados nas ruas. A prefeitura vai inaugurar um novo depósito de veículos no loteamento Colinas do Peró, no Jardim Esperança. Os veículos e carcaças que estão no depósito serão leiloados para indústrias de reciclagem, os demais levados para o novo espaço. A prefeitura tem uma dívida com o proprietário do antigo espaço de cerca de R$ 2 milhões.

Iguaba Grande

O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, assinou ontem, em Iguaba Grande convênio para início das obras para combater os alagamentos em três bairros da cidade no valor de R$ 7 milhões e 600 mil Reais. As obras serão realizadas em seis ruas: Harmonia e do Livramento, em Canelas City; Alcino Primo de Medeiros, no São Miguel; e José Fernando Bastos, Hilário de Souza e das Magnólias, no Parque Tamariz. Os investimentos vão beneficiar cerca de 2.400 moradores. O prefeito Vantoil Martins lembrou que 85% das ruas de Iguaba não possuem redes de drenagem e pavimentação e que a obra vai minimizar a falta de investimentos em saneamento na cidade ao longo de muito tempo.

Búzios

Moradores de Búzios que ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 basta procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro onde mora, de segunda a sexta. Desde o dia 20 deste mês, a prefeitura de Búzios iniciou uma nova escala para a vacinação no Município. Cada UBS tem dia e hora fixos para a vacinação dos moradores. O objetivo é acelerar ainda mais o processo de imunização.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia é o que recebe a menor fatia na divisão dos royalties do petróleo. Mesmo assim, já acumula, de janeiro a setembro, R$ 46 milhões reais. São Pedro da Aldeia está podendo.

Arraial do Cabo

A política em Arraial do Cabo sempre foi muito quente e agora na campanha eleitoral deste ano continua. Para se ter uma ideia, nesta reta final de campanha para o governo do estado, o clima é de eleição para prefeito. Agora é só esperar.

Araruama

O Primeiro Ministro Chiquinho da Educação pediu e foi atendido, o vereador Thiago Moura perdoou o colega, Magno Dheco. Segundo informações, só Amigo Valmir não pediu desculpas ao colega Thiago Moura. Dizem que Amigo Valmir é “carne de pescoço”.