O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 31

Arraial do Cabo

O secretário de infraestrutura Max Lemos confidenciou a Marcelo Magno que em quarentena anos de política nunca viu acontecer o que aconteceu na inauguração do Mirante. Ele e o Governador Cláudio Castro saíram de Arraial muitos felizes com a recepção feita pelos moradores. Teve até um bloco da Prainha, dando show para os moradores e autoridades.

Búzios

A Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem de Búzios fez uma megaoperação em conjunto com as secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Serviços Públicos e Prolagos do “Esgoto Zero”. No mês de fevereiro foi realizada uma ação de fiscalização entre as secretarias envolvidas para notificar as residências que estavam irregulares. As equipes percorreram várias ruas visando coibir e acabar com todas as ligações clandestinas nos dois bairros. Na ocasião, com apoio da Prolagos, também foi realizada uma conscientização e orientação para os moradores não jogarem seus esgotos na rede pluvial, e sim, na rede separativa da rua. Na semana passada, foi fechada a tubulação de um condomínio com 16 casas que jogavam seus esgotos na Lagoa dos Ossos.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande fará o lançamento, nesta sexta- feira (01), às 10h30, do Programa de Integração na Segurança no município. Na oportunidade também será inaugurada a nova Central Integrada de Segurança, no bairro Parque dos Desejos. O Proeis fará o reforço da segurança em pontos estratégicos, com o policiamento ostensivo, através da contratação de policiais militares de folga, por parte dos municípios, através do custeio do Regime Adicional de Serviço. O efetivo vai atuar em turnos de 12 horas, com quatro policiais em uma viatura. Já a Central funcionará abrigará a Guarda Ambiental e o grupamento de motos do 25o Batalhão de Polícia Militar, 24 horas por dia.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Esportes e Lazer de São Pedro da Aldeia lançou o edital do Chamamento Público n° 03/2022 para a seleção de patrocínios para o 38° Fest Verão 2022. O cadastramento das empresas para participar do programa pode ser feito de forma presencial ou on-line, até o dia 13 de maio. O edital está disponível no site oficial da prefeitura.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio está mudando o atendimento de testagem para a Covid-19 em virtude do cenário atual da pandemia. A partir de agora, os testes de diagnóstico do coronavírus permanecem disponíveis nas unidades de saúde destinadas a este atendimento. Desta forma, o Polo de Testagem por agendamento que funcionava em um laboratório próximo ao PAM de São Cristóvão deixará de atuar com esse serviço. A realização dos testes segue a logística de prioridade para pacientes que estão manifestando possíveis sintomas. Entre os assintomáticos que tiveram contato com infectados, a prioridade serão trabalhadores da saúde e de atividades de alto risco.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que o ex-prefeito, André Mônica, vai se colocar como pré-candidato a deputado federal para medir forças o vereador Russo. Só que Russo casou politicamente com o primeiro ministro Chiquinho Da Educação e está muito animado. Agora é só aguardar.