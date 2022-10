O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai intensificar a fiscalização contra a pesca ilegal na Lagoa e Araruama neste ultimo mês de defeso. A exceção de camarão e crustáceos a pesca está proibida até o dia 31 de outubro. A informação é dos secretários de Meio Ambiente e Agricultura, Abastecimento e Pesca do município Vinícius Lavalle e Vagnei Lessa. Em Iguaba Grande, a ação contra a pesca ilegal é realizada pela Guarda Ambiental, em parceria com a Unidade de Policiamento Ambiental. Quem for flagrado infringindo a norma poderá sofrer penalidades como multa, detenção e até a perda de equipamentos de pesca. O chamado defeso total da Lagoa teve início no dia primerio de agosto mas camarão e crustáceos foram retirados da proibição. O defeso das especies passa para o período de de 1 de abril a 30 de junho.

Cabo Frio

O Festival do Camarão de Cabo Frio acontece de 12 a 15 de outubro, na orla da Praia do Siqueira, depois de dois anos suspenso por conta da pandemia de COVID-19. O mais tradicional evento gastronımico do município vai reunir variados pratos a base do crustáceo, entre eles, feijoada, bobó, panqueca, yakisoba e escondidinho que estarão a venda a preço único, além de shows e DJs. Uma comissão de moradores organiza o evento. Este ano o festival tem início no feriado da padroeira Nossa Senhora Aparecida e acontece em meio a chamada Semana do Saco Cheio em que hotéis e pousadas, registram ocupação de 95%. O Malibu Hotel, na Praia do Forte, por exemplo já está com ocupação de 100% para o período.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Francisco Ribeiro, falou nas redes sociais de compra de votos em Araruama, entre 100 e 200 Reais, para impedir a eleição da sobrinha dele, Raina de Chiquinho. Chiquinho, em vídeo divulgado numa rede social, agra- deceu os mais de 22 mil votos da candidata e vice-prefeita de Araruama e lembrou que faltaram cerca de 2 mil votos para eleger Raina. Ele classificou como vitoriosa, devido ao apoio de 17 mil araruamenses que classificou de conscientes, responsáveis que não venderam a dignidade. Chiquinho lenbrou que o município é o segundo maior colégio eleitoral da região e vai continuar sem um representante na Assembleia e disse que a culpa é de quem vendeu o voto para Pedro Ricardo, Franciane Motta e Marcio Canella.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, ficou muito feliz com a votação do governador Cláudio Castro, reeleito, e do candidato Dr. Serginho. Para Castro, Marcelo Magno conseguiu com apoio dado cerca de 15 mil votos e para Dr. Serginho 4.523, mais que o dobro dos votos da última eleição. O moço tá podendo mesmo!

Búzios

Os municípios da Região dos Lagos acumula mais de um bilhão e cem milhões de reais em repasses, de janeiro a setembro, da ANP referentes aos royalties do Petróleo. Búzios recebeu o equivalente a R$ 147 milhões.