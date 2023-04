O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

Cabo Frio

O Ministério Público Federal recomendou a retirada das barracas ou tendas instaladas na Praia do Forno e toda e qualquer outra estrutura fixa sobre a areia e vegetação em até 10 dias, com a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00. O documento, subscrito pelo procurador da República Leandro Mitidieri e destinado ao município de Arraial do Cabo, orienta, ainda, que a área impactada — ou degradada — seja recuperada. Na última quarta, o MP também recomendou a retirada imediata retirada de todas as estruturas fixas colocadas sobre a vegetação de restinga e a faixa de areia da Praia do Foguete, em Cabo Frio.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema ampliou novamente o prazo da repescagem para o programa Moeda Social Saquá. A nova fase acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril, das 09h às 16h. O atendimento acontece nos colégios Menaldo Carlos de Magalhães e Jurandir da Silva Melo, de acordo com o CRAS de referência dos bairros. A repescagem é somente para as pessoas que fizeram o CadUnico até 24/12/2022. O programa concede benefício no valor de R$ 300,00 por mês para serem utilizados em compras nos comércios locais credenciados.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno e Dr. Jorge Oliveira, estiveram na manhã desta segunda-feira (03), acompanhando o início das obras da Prolagos que vai coletar todo esgoto da Vila e levar para Estação de Tratamento. Serão dois e setecentos metros de tubulação.

Araruama

Saiu faísca a discussão do vereador e a líder de governo de Lívia de Chiquinho, com a vereadora Penha Bernardes. Segundo informações, a vereadora queria emplacar um projeto e não teve jeito. O “bonde” do primeiro ministro Chiquinho da Educação atuou mais uma vez. Amigo Valmir disse que “a senhora está pensando que pode tudo e não é assim, tem que seguir o regimento”.

São Pedro da Aldeia

O Procon de São Pedro da Aldeia recebe na próxima quarta-feira a ouvidoria itinerante da Prolagos para mais um mutirão de atendimentos. O objetivo da parceria é agilizar a resolução de demandas, facilitando o dia a dia do morador. Os consumidores serão atendidos pela ouvidoria da concessionária, das 13h30 às 16h, na sede do órgão aldeense. O mutirão oferece serviços como esclarecimento de dúvidas, análise de demandas e recebimento de sugestões. Os consumidores que preencherem os requisitos também poderão ser encaminhados para adesão à Tarifa Social. Mais informações podem ser obtidas pelo canal oficial de atendimento do Procon, no número (22) 2627 6086.

Iguaba Grande

A moeda social de Iguaba Grande “CABOCLINHO” está na conta. De acordo com o prefeito Vantoil, são mais de 1.700 famílias beneficiadas. E, a partir deste mês, o valor passou a ser de R$160,00 (cento e sessenta reais). Esse é o único grande programa de transferência de renda que Iguaba Grande já teve.

Búzios

Nesta segunda-feira, o prefeito Alexandre Martins esteve visitando a Escola Nicomedes acompanhado do secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, o diretor geral da escola, Ronaldo Alves de Lima e a Guarda Municipal. A conversa foi sobre medidas de prevenção e protocolos de segurança nas unidades educacionais da cidade.