Nesta segunda-feira, dia 03, o vereador Eloi Ramalho de Araruama esteve presente em uma reunião do MDB.

“Vamos assumir o MDB com a benção de Washington Reis. Nosso objetivo é através do MDB fortalecer a base do Governo Lívia de Chiquinho”, disse.

Estiveram presentes juntos com o vereador o empresário Fernando Castro e o Cabo da Pmerj De Castro.