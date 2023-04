O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 10

Búzios

O policial militar Leandro do Bope, que estava como secretário de Segurança de Arraial do Cabo, pediu exoneração do cargo e vai voltar para a polícia. Segundo informações, o moço vai só dar instruções para a corporação e aí vai aproveitar o tempo vago para fazer política no Balneário.

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, que o casamento político entre o ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito e o prefeito, Marcelo Magno está desfeito. Algumas pessoas tentaram apaziguar, mas não foi possível. Os fofoqueiros de plantão falam que o próprio prefeito tentou, mas Andinho arrumou as “malas ” e partiu. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

Uma ameaça de massacre na Escola Doutor Feliciano Sodré, no centro de São Pedro da Aldeia, nas redes sociais, no fim de semana, levou o comando do 25o Batalhão a deflagrar na manhã desta segunda-feira, a Operação Escola Segura. O objetivo é garantir a segurança de alunos e professores nas escolas da região. O comandante do 25o Batalhão, tentente-coronel Leonardo Oliveira, pede que a população comunique a polícia militar qualquer fato anormal que venha a observar para que as equipes atuem de forma preventiva.

Araruama

A vereadora Silvinha de Paulinho deve assumir a cadeira na Câmara ainda esta semana. Cheia expectativa, a moça recebeu um ofício do TRE. Nos corredores da Câmara, rola que todos os dias ela aparece por lá. Haja coração!

Cabo Frio

Os moradores de Cabo Frio tem um canal exclusivo para denunciar casos de maus-tratos a animais. O numero (22) 3199-9863 recebe denúncias de maus tratos a animais de quaisquer espécies, sejam domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos.

Iguaba Grande

Quem anda sumido, segundo a galera da Praça Edila Pinheiro, é vereador Balliester Wernec. As más línguas falam que Balliester só quer Rio de Janeiro. Luciano Silva, coleguinha de Balliester, anda preocupado com o sumiço.