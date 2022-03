O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

Araruama

O deputado federal, Felício Laterça, esteve com o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, nesta sábado, dia 19. Ao saber pelas redes sociais da visita do deputado em um restaurante da Praia Grande, o vereador Chuchu partiu correndo para o local. Dizem que fez juras de amor ao deputado. Depois de sábado, ninguém sabe quem Chuchu vai apoiar. Que coisa!

Iguaba Grande

A população de Iguaba Grande, que necessita de tratamento oftalmológico, começou a ser atendida no Hospital do Olho Lagos, em São Pedro da Aldeia. O convênio permitirá a realização de procedimentos que não são contemplados pelo hospital oftalmológico na cidade de Niterói. De acordo com a secretaria de Saúde, a unidade atenderá a cidade com 36 tipos de exames. A prefeitura manterá, ainda, o atendimento de pacientes na cidade de Niterói, com a realização do transporte. Não será possível a escolha de qual cidade ou hospital o paciente será atendido, devido às especialidades serem diferentes em cada unidade médica.

Búzios

Em parceria realizada da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios e o novo Hortifruti, que será construído no município, 120 vagas de emprego estão disponíveis para buzianos. No quadro da composição estão disponíveis 5 vagas para Pessoas com Deficiência e 5 para Jovem Aprendiz. As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 31 de março nos seguintes locais e endereços: Segunda-feira no Posto Avançado da Prefeitura de Cem Braças, terça-feira no CRAS da Rasa e de Quarta a Sexta na Secretaria de desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho vai receber em seu gabinete na manhã desta terça-feira (22), os vereadores de bancada. Segundo o Sombra, a expectativa já é grande em torno da presença do vereador Elói Ramalho. Será que ele vai participar?

Cabo Frio

O suplente de vereador de Cabo Frio pelo Avante, Atila da Ótica, disse no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, que espera decisão da justiça nos próximos dias, no processo que moveu em face dos partidos, PTB,DC,PP e PDT. Átila disse que acredita na justiça, mas também disse que não sabe se assume uma cadeira na Câmara.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o vereador, Isaías do Escolar, que anda criticando o governo, do prefeito, Fábio do Pastel, colocou seu nome para pré candidato a deputado. Segundo informações, o prefeito, Fábio do Pastel, não anda nada satisfeito com o vereador.