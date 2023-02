O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio alerta moradores para um novo golpe que vem está sendo aplicado nas redes sociais. Estelionatários estão promovendo falsas campanhas para arrecadar dinheiro que seria destinado para compra de medicamentos para pacientes internados.

A Secretaria de Saúde orienta a população a não doar dinheiro e, em nota, frisa que condena, desaprova e desautoriza a ação que está sendo veiculada em grupos de Whats App solicitando repasse, por meio de PIX e outras transferências bancárias de dinheiro.

Araruama

O Sombra estava, hoje, pela manhã na Câmara de Araruama quando Tio Rui de São Vicente chegou. O moço foi até ao servidor Hudson para saber se já constava da lista. Infelizmente, ouviu que não e saiu tristonho.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, iniciou a semana anunciando mais uma obra. Desta vez foi a obra da Praça da Cabocla, que ficou quase 8 anos paralisada. O prefeito também disse vai homenager o saudoso Fabinho Sorriso.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o vereador Denilson não tem estado bem de saúde. Na Câmara, seus pares estão preocupados e torcem por ele. Que melhore logo!

Iguaba Grande

Reina paz nos corredores da Câmara de Iguaba Grande. Foi o que disse um nobre edil ao ser perguntado sobre os vereadores Paulo Rito e Balliester Wernec, que andavam nervosos no ano passado. Atualmente a dupla tá tranquila. Que bom!

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios, Rafael Aguiar, tomou um café com o suplente de vereador Samuel da Bike. Segundo informações, Samuel deve assumir a cadeira de Aurélio Barros, que assumirá uma pasta no governo do prefeito Alexandre Martins.