Prefeitura de Araruama vai inaugurar nessa terça-feira o moderno Centro de Imagem Municipal

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai inaugurar nesta terça-feira, 28, o Centro de Imagem Municipal Salim Romanos, a partir das 17h30.

O espaço de saúde, que fica na Rua Bento José Martins s/n, no Centro, conta com aparelhos de última geração para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde, que sejam moradores de Araruama.

Possui uma equipe de 20 profissionais, entre eles técnicos de enfermagem e de radiologia. Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h e disponibilizará os seguintes exames:

Biópsia de mama; Densitometria óssea; Ecocardiograma; Eletroencefalograma; Eletroneuromiografia; Eco Doppler; Holter; Mamografia; Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA); Raio X; Teste ergométrico; Tomografia computadorizada e Ultrassom.

Importante: para serem atendidos no Centro de Imagem os pacientes deverão estar de posse de seus pedidos de exames devidamente autorizados pela Central de Exames da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama.

Essa é uma grande conquista para o município, já que antes muitos desses exames eram custeados pelos cofres públicos em clínicas particulares e agora passam a ser oferecidos diretamente pelo município aos pacientes, finalizando também a longa espera de vagas nos hospitais estaduais para a realização destes exames.

Os ganhos não param por aí. A agilidade na realização dos exames vai resultar em diagnósticos precoces de doenças, tornando os tratamentos médicos mais eficazes e aumentando, assim, as chances de cura aos pacientes.