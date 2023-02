Ataque a tiros na Praia do Forte, em Cabo Frio, deixa 1 morto e 2 feridos

Um ataque a tiros na Praia do Forte, em Cabo Frio, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na tarde deste domingo (26).

O caso ocorreu no Lido, localizado no canto da Praia do Forte.

A polícia disse que o suspeito teria batido na porta de um quiosque pedindo água e, ao ser atendido, atirou contra as vítimas.

Uma pessoa morreu, homem conhecido como Baiano, e outras duas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo a polícia, há informações de que o suspeito fugiu para o Buraco do Boi.

A polícia acredita que o caso tenha relação com o tráfico de drogas, pois um dos baleados teria rivalidade com traficantes do Buraco do Boi, bairro próximo ao local da confusão.

O caso agora é investigado na delegacia de Cabo Frio.