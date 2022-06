O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  sexta-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

Os vereadores da Câmara de São Pedro da Aldeia sepultaram, ontem, o acordo entre o prefeito Fábio do Pastel e o Grupo Salineira que previa o repasse de subsídio para a manutenção do serviços de transporte no município. Os membros das Comissões de Justiça; Finanças e Segurança e Obras emitiram pareceres contrários ao projeto o que impede a votação no plenário. Os vereadores alegaram a falta de transparência na aplicação dos recursos que seriam disponibilizados e também de estudos técnicos. A derrubada do projeto foi uma resposta da Câmara as críticas do prefeito, que durante live culpou os vereadores pela crise no transporte. O vereador Isaías do Escolar disse que o prefeito teve um ano e meio solucionar o problema e exigiu que a Câmara resolvesse em apenas quinze dias.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio promove, próxima quarta-feira, às cinco da tarde, uma audiência publica para debater as alterações propostas pelo governo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração o PCCR dos Servidores. A iniciativa é do vereador Roberto Jesus. A Câmara convidou representantes dos sindicatos que representam o funcionalismo, além do prefeito José Bonifácio. O SEPE Lagos diz que as mudanças no PCCR é um ataque sem precedentes do governo aos direitos dos servidores. Bonifácio, por sua vez, garante que as mudanças só valerão para os futuros funcionários e não vai alterar as regras para os atuais servidores efetivos.

Búzios

A Câmara de vereadores de Búzios aprovou na sessão de ontem o projeto de lei que cria o programa de Enfrentamento ao Feminicídio. O objetivo e prevenir e combater esse tipo de crime que rtem aumentado no município. O projeto, de autoria do vereador Gugu de Nair, segue agora para sanção do prefeito. O texto estabelece treze ações a serem implementadas para combater a violência e evitar mortes de mulheres na cidade.

O programa vai estimular o debate com a sociedade civil e movimentos sociais para traçar políticas públicas de combate à violência. A ideia é ampliar a rede de atendimento às mulheres em situação de risco e priorizar essas mulheres nos programas, projetos e ações sociais no município.

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro tem aparecido nos eventos de aniversário de Iguaba no maior luxo. O moço, que segundo os fofoqueiros de plantão, já tem até estilista, desfilou com vários ternos e gravatas de grife. Paracia um ator de Hollywood. Tá podendo né?

Araruama

O médico ortopedista, Carlos Vitor, participou de uma política em Cabo Frio, com os pré candidatos Chiquinho Da Educação e Aquiles Barreto. Carlos Vitor, que pode ser candidato a vereador em 2024, parece que voltou mesmo para a política. Dizem que será o coordenador da campanha da dupla em Cabo Frio. Será?

Arraial do Cabo

O Prefeito Marcelo Magno recebeu, hoje (10), no gabinete, o Senador Romário Faria. Durante o encontro, Marcelo e Romário conversaram sobre os rumos da política na região e projetos que vem sendo implementados na cidade. O Senador foi recebido com muito carinho pelo Chefe do Executivo cabista e parceiro de partido, já que os dois são do PL.