O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 16

Cabo Frio

O TRE anulou o processo que cassou o mandato do vereador cabofriense Rodolfo Aguiar de Faria, o Rodolfo de Rui, por fraude a cota de gênero nas eleições de 2020, mas não extinguiu ação que investiga fraude a cota de gênero pelo SOLIDARIEDE nas eleições de 2020. A decisão, unânime, beneficiou o vereador cabofriense que ganha tempo e mantem o mandato. O desembagador relator Afonso Henrique Ferreira Barbosa determinou que o processo retorne a justiça de Cabo Frio e todos os suplentes investigados e que também tiveram seus votos anulados pela sentença também sejam ouvidos. O desembargador não considerou válida a citação dos investigados via e-mail, por não ter permitido a participação deles no processo, o que classificou de prejuízo irreparável ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ele frisou que os investigados deveriam ter sido citados pelos Correios, por oficial de justiça ou por Edital para que apresentassem defesa.

Búzios

Prefeitura de Búzios prorroga autorização para ônibus de turismo entrar na península até 20 de dezembro de 2022. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, prorrogou nesta terça-feira (13) o prazo para a entrada dos ônibus de turismo na península. O embarque e desembarque dos passageiros poderão ser realizados até 20 de dezembro de 2022. Após este período fica proibida a entrada dos ônibus de turismo na península. Os mesmos deverão obrigatoriamente embarcar e desembarcar os passageiros no estacionamento nas proximidades da Faetec, situada na Avenida José Ribeiro Dantas, no bairro da Rasa.

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai abrir a temporada de encontro de motocilistas em janerio com o aniversário do motoclube Lobo Solitário, marcado para os dias 13 e 14 de janeiro, na Praça da Estação. O encotnro, que terá stands de expositores, praça de alimentação, Food Trucks e camping coberto com café da manhã, na escola Oscar Magalhães terá shows com bandas como Startus, Oziris, Ramona Rox, Cilindrada e Faixa Etária.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, diz que é feke news o que publicou um jornal da Região dos Lagos, quando diz que ele está inelegível. Chumbinho diz está pronto e preparado para disputar a eleição de 2024 e não descarta uma conversa com Guga de Mica. O canhão tá fervendo em São Pedro da Aldeia.

Arraial do Cabo

O Prefeito Marcelo Magno visitou a obra do Centro Educacional Cultural Manoel Camargo, na manhã desta sexta-feira (16). Marcelo tem acompanhado a reforma de perto juntamente com os engenheiros responsáveis pelo serviço. O Centro é uma das obras mais aguardadas no município e no local serão disponibilizados várias atividades culturais para os moradores, além de projetos e cursos que beneficiarão profissionais a educação e alunos.

Araruama

O vereador de Araruama Amigo Valmir deve entregar uma Moção de Aplausos na próxima semana para o empresário, Sérgio Ribeiro, o Sérgio do Cabofolia. Sérgio completou mais primavera esta semana e vai ser presenteado com Moção do Amigo Valmir.