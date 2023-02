A Guarda Mirim de Arraial do Cabo segue com o projeto Resgata na Prainha. O objetivo é auxiliar no resgate de crianças perdidas com a distribuição de pulseiras de identificação. Os cadetes estarão no local durante todos os dias de Carnaval.

Em casos de menor perdido, procure o Posto Guarda-Vidas mais próximo ou um agente público do local. Lembre-se sempre de identificar as crianças com o nome do responsável e telefone para contato.