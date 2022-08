O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio vai convocar os primeiros aprovados no concurso público de 2.020 no prazo de 45 dias. É o que prevê Decreto do prefeito José Bonifácio, que validou o concurso, publicado na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico. O Decreto foi publicado no mesmo dia que a Câmara aprovou o novo plano de cargos e salários,uma exigência do prefeito para homologar o concurso, apesar dos protestos dos sindicatos dos servidores que ameaçam recorrer a justiça. Os candidatos aprovados no concurso de 2020 serão convocados de acordo com as necessidades da administração. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado, de acordo com o Decreto, por mais dois anos.

Búzios

O Ministério Público do Estado realizou, nesta manhã, uma operação Cryptolavagem, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira Vara Especializada do Tribuinal de Justiça. A operação tem como alvos o vereador de Búzios, Lorram Gomes da Silveira, Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó do Bitcoin”, e Carlos Alexandre da Silva, pelo crime de lavagem de dinheiro. Lorram é acusado de ocultar a origem ilícita de valores provenientes da venda de alvarás em Búzios, com investimentos em criptoativos, intermediados por Carlos Alexandre e Glaidson. A Cryptolavagem é um desdobramento da Operação Plastografos, desencadeada em abril de 2021 que desarticulou uma quadrilha liderada pelo vereador.

São Pedro da Aldeia

A Parada do Orgulho Gay de São Pedro está de volta depois de dois anos suspensa devido a pandemia. O evento, promovido pela ONG Aldeia Diversidade, está marcado para 18 de setembro com o tema “Vote com Orgulho”. O objetivo, além de celebrar a diversidade, é recomendar o voto em candidatos comprometidos com a causa LGTQI +. A Parada Gay acontece no Centro de Eventos, ao lado do FAETEC, no bairro Nova São Pedro.

Araruama

O vereador de Araruama Nelson do Som deu uma “cochilada” na cadeira, na sessão desta quinta-feira (18), e ao escorregar foi salvo pelo colega Aridinho. O Sombra de São Vicente de Paulo viu tudo de perto.

Arraial do Cabo

Em decisão liminar proferida pela Magistrada da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo, na ação criminal movida pelo Procurador Geral do Município Dr. Daniel D`Assumpção Costa, contra Denise Alvarenga, que é Coordenadora do SEPE LAGOS, a juíza entendeu que a matéria apresenta fatos ofensivos à reputação e honra do Procurador Geral, acusando-o de assédio moral e abuso de autoridade. Os fatos configuram violação a honra a e imagem, a decisão determinou que a Coordenadora do SEPE exclua a publicação no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. A decisão determina ainda que a intimação da Rádio Ondas para ciência da presente decisão, devendo se abster de divulgar a referida publicação da Sepe Lagos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada divulgação.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que vereador Júnior Bombeiro anda nervoso e em casa. Segundo informações, se alguém falar o nome Conte Bittencourt, candidato a deputado estadual, perto dele, ele pode ter crise de hipertensão arterial.