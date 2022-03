O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 25

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo preparou um pacote de investimentos para os Distritos que serão implementados ainda neste ano. Chegou a vez de priorizar as demandas dos moradores de Monte Alto, Figueira e todos os bairros da localidade. Neste sábado (26), a partir das 9h, acontece o lançamento do projeto Água para Todos, em Figueira. Uma parceria do governo municipal com a Prolagos que levará cerca de 108 km de rede de água encanada para os Distritos. Mais de doze mil moradores serão atendidos com a obra de saneamento, alcançando 100% dos bairros com água com potável. Investimento que vai mudar a vida da população e é só o primeiro de muitos que virão. Chegou a vez dos Distritos!

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia devem ficar atentos ao cronograma de pagamento do IPTU 2022. A população tem até a próxima quinta-feira (31) para quitar o tributo com desconto de 5% no pagamento da cota única. Para facilitar o acesso às guias, o atendimento itinerante nos supermercados Atacadão e Costazul também segue até dia 31. O boleto pode ser pago via pix, em dinheiro, ou ainda, no cartão de débito ou crédito. Quase mil atendimentos já foram realizados nos estabelecimentos.

Cabo Frio

Estão abertas as inscrições para jovens de 18 a 29 anos interessados em fazer parte do Coletivo Jovem Albatroz, que é uma iniciativa de educação ambiental e protagonismo juvenil do Projeto Albatroz, em Cabo Frio. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril. O projeto é patrocinado pela Petrobras e terá, no total, 30 vagas abertas para integrar as atividades do grupo e participar do curso gratuito “Educação Ambiental para a Década do Oceano”. Pela primeira vez, o curso acontecerá de forma híbrida e simultânea em duas localidades: a Baixada Santista, no litoral de São Paulo; e a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins, de Iguaba Grande, recebeu na manhã desta sexta-feira (25), em seu gabinete os vereadores, Luciano Silva, Elifas Ramalho, Robertinho e Junior Negão. Segundo informações, o café foi “regado”. Dizem que o primeiro a chegar foi Elifas Ramalho.

Búzios

A semana em Búzios começou com a tensão máxima nos bastidores da política. A ordem judicial vinda do juiz Rafael Baddini, caso ele não voltasse atrás, seria para “incendiar” a cidade, mas segundo o advogado Pedro Canelas, a semana fecha na calmaria. Então tá…

Araruama

A Prefeitura de Araruama vai inaugurar o Complexo Municipal Cidade das Crianças no bairro Outeiro. Uma obra importante que vai integrar cultura, esporte, lazer, assistência social e educacional. Nessa sexta-feira, 25, às 17h, a Prefeitura de Araruama vai entregar à população o Complexo Municipal Cidade das Crianças Jaida Mundim, no bairro Outeiro.