O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 01

Cabo Frio

cantora Valesca Popozuda é a principal atração da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio. O evento vai acontecer no próximo domingo, na Praia do Forte, dentro da programação de anivers·rio de 407 anos de Cabo Frio.

O tema deste ano È ìBrasil Vencedor È Brasil sem LGBTIFOBIA. Um trio elétrico sai a uma da tarde, da altura da Avenida Nilo Peçanha, na Praia do Forte em direção palco montado na areia, na altura da Praça da Cidadania, onde Valesca Popozuda se apresenta as dez da noite.

A cantora receber· o título de “Diva da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio”. No palco, além da Popozuda, também se apresentarão as drags queens Desiree Cher, Monayra Manon, Mikaella Mendy, além de DJs.

São Pedro da Aldeia

Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia vai debater a reestruturação da Cultura e a realização da Conferência Municipal do setor em reunião marcada para a próxima segunda-feira. O encontro no Cine Estação, no Centro, está marcado para as seis da tarde e vai reunir artistas, produtores, agentes culturais, arte-educadores e pesquisadores, além do secretário de Cultura, Thiago Marques.

A reunião contará ainda, com membros da comissão organizadora da Conferência Municipal de Cultura que vai eleger os novos integrantes do Conselho de Política Cultural dissolvido em julho após denúncias de irregularidades.

Iguaba Grande

A secretaria de Educação de Iguaba inicia, hoje, a renovação de matrícula para o ano letivo de 2023, dos alunos da rede municipal. Pais e responsáveis tem até o dia 10. Os responsáveis devem realizar a rematrícula diretamente nas escolas, das 8 da manhã, às cinco da tarde. Os responsáveis que desejarem transferência escolar devem aguardar a data prevista para realização do processo.

Arraial do Cabo

Na semana passada, durante um evento na capital, com os prefeitos do Estado e a base do governo o governador, Cláudio Castro, fez questão de sair de onde estava para dar um forte abraço no prefeito Marcelo Magno. Dizem que a conversa de pé de ouvido durou alguns minutos. Os presentes ficaram até com ciúmes.

Araruama

Prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, com o objetivo de implementar a saúde pública nos bairros, tem objetivo de lançar o Projeto Fisiocasa, o que chamou de Revolucionário. Assim, resolve transformar casa de fisioterapeuta desempregada em núcleo municipal de Fisioterapia Domiciliar. Parabéns!

Búzios

Pessoas ligadas ao prefeito, de Búzios, Alexandre Martins, andam dizendo que reina tranquilidade na prefeitura. Mesmo com um julgamento à vista, Martins, não dá sinais de intranquilidade. O moço tá