Reunião em Cabo Frio define esquemas de ordenamento e segurança para eventos na Praia do Forte no domingo

No próximo domingo, dia 6 de novembro, a Praia do Forte receberá dois grandes eventos: a 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ e a 5ª Meia Maratona de Cabo Frio. Para definir os esquemas de ordenamento do trânsito e de segurança, a Prefeitura realizou uma reunião, na manhã desta terça-feira (1°), coordenada pelo secretário municipal de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França.

O encontro contou com a participação de representantes do 25° Batalhão da Polícia Militar, e também das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos; Mobilidade Urbana; Turismo, Esporte e Lazer; Comsercaf e Guarda Municipal além dos organizadores dos dois eventos.

Tanto a Meia Maratona como a Parada do Orgulho LGBTI+ fazem parte da programação do aniversário de 407 anos de fundação de Cabo Frio.

O secretário Ruy França destaca que todos os detalhes do ordenamento do trânsito e também da segurança estão sendo tratados antecipadamente para que ambos os eventos aconteçam com tranquilidade.

“Estamos trabalhando para que tudo saia na mais perfeita ordem. Para a Meia Maratona são esperados 1.400 inscritos, sendo 960 competidores de outros estados. Já para a Parada do Orgulho LGBTQI+, são esperadas mais de 20 mil pessoas na orla da Praia do Forte”, afirmou o secretário de Segurança e Direitos Humanos.

A 5ª Meia Maratona de Cabo Frio irá percorrer as ruas do município em três percursos diferentes, de 21 km, 10 km e 5 km, nas categorias masculino e feminino. As largadas serão na Avenida Litorânea, n° 200, na altura do bairro Algodoal, a partir das 7h. O evento é organizado pela Santorini Produçõe, com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Já a concentração da 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ vai começar às 13h, na altura da Avenida Nilo Peçanha, de onde o trio elétrico vai sair em direção ao palco montado na areia, na altura da Praça da Cidadania. O show principal será da cantora Valesca Popozuda. A Parada do Orgulho LGBTI+vai contar ainda com apresentação de DJs, pocket show e performance de drag queens. O evento é organizado pelo Grupo Iguais e pela Prefeitura de Cabo Frio.