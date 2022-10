O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Iguaba Grande



Iguaba Grande vai sediar a quarta etapa do Circuito a Costa do Sol de Canoa Havaiana nos próximo fim de semana na orla da praia do Ubás. A competição conta com participantes de todo o Estado, em oito categorias. Segundo a organização, a competição tera participação de atletas de todas as idades competindo nas categorias masculino, feminino e mista. Serão montadas raias de 2, 3, 5 e 8 quilômetros, podendo ser adequado conforme as condições de tempo ou outras necessidades. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Ricardo Coutinho detacou que a prática do esporte vem crescendo a cada dia na cidade e lembrou que ano passado a cidade recebeu, aproximadamente, 500 atletas para a competição.

Arraial do Cabo



Arraial do Cabo promove, no próximo dia 16, a corrida Outubro Rosa, em alusão ao mês de prevenção e combate ao câncer de mama e colo do útero. A prova terá largada na Orla da Praia Grande, às 9 da manhã, para um percurso de quatro quilômetros e meio pela cidade. As inscrições estão abertas e devem ser feitas na Diretoria de Esportes, no Estádio Hermes Barcelos. A taxa de inscrição foi para participar da competição é de um quilo de alimento não perecível que será destinado a Casa de Atenção as Mulheres. Para se inscrever é necessário ser maior de 12 anos e apresentar identidade e CPF. Os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Cabo Frio



O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, admitiu, ontem, que a votação de Janio Mendes e Davi Souza, candidatos dele a deputado estaual e federal, repectivamente, ficou abaixo do esperado nas eleições de domingo. O ex-deputado Janio Mendes, um dos principais conselheiros do prefeito, obteve 6.899 votos. O candidato de Bonifácio para a Câmara Federal, vereador Davi Souza, também não foi bem em Cabo Frio e obteve 3.051 votos. Os candidatos apoiados pelos ex-prefeitos e pontenciais candidatos nas próximas eleições municipais, Marquinhos Mendes e Alair Corrêa, também decepcionaram. Aquiles Barreto apoiado por Marquinho Mendes obteve 6.525 votos e Carolina Corrêa, filha de Alair Corrêa, apenas 1.298. Aquiles e Carolina disputavam uma vaga para a Câmara Federal.

Búzios

O Júri Internacional aprovou a certificação da Praia do Forno, em Búzios. A cerimônia de entrega da bandeira está prevista para novembro em Niterói. O evento vai marcar o início da temporada para praias e marinas brasileiras.



São Pedro da Aldeia

A bola vai rolar pela Copa São Pedro de Beach Soccer, a partir da próxima sexta-feira, na Praia do Centro. A competição, prevista inicialmente para setembro, será disputada nas categorias adulto, master, SUB-11 e 13. Os atletas da categoria adulto que participaram do Fest Verão não poderão disputar a competição. A edição é valida pela seguda divisão da modalidade. Três times da categoria adulto garantem vaga no Fest Verão 2023: os dois que chegarem a final e o vencedor da disputa do terceiro lugar. O aplicativo Copa Fácil sera utilizado para levar agilidade e informação dos jogos em tempo real.



Araruama

A fala do ex-prefeito, primeiro ministro, Chiquinho da Educação, na rede social, sobre uma possível “venda” de votos no município, no dia da eleição está dando a maior repercussão. Aliás, o áudio de Chiquinho foi veiculado no programa, Bom Dia Litoral e ouvido pelos citados. Fogo no parquinho!