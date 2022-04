O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 12

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, como previsto, deixou a UTI do Complexo Hospitalar de Niterói, ontem, e foi transferido para um quarto onde segue apresentando boa recuperação. Ele foi submetido a uma longa cirurgia na sexta-feira para retirada de um nódulo no fígado e implantação de uma tela abdominal para conter uma hérnia proveniente da cirurgia no pâncreas. O cirurgião Marcelo Enne, responsável pelo procedimento, considerou a cirurgia um sucesso.

A previsão de recuperação, de acordo com a equipe médica que acompanha o prefeito, gira em torno de 10 dias. Durante o período, José Bonifácio vai despachar normalmente os documentos que forem necessários.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo mudou as regras para licenciamento de obras no Município. A licença ambiental e de obras passam a ter processos independentes. O processo de licenciamento ambiental ser· o primeiro a ser avaliado. O Secretário de Obras, Pedro Caju, diz que a alteração vai definir melhor as restrições ambientais e permitir que os técnicos da Secretaria de Obras avialiem melhor os projetos de acordo com o código de obras da cidade.

O Secretário do Ambiente Jorge Oliveira garante que a mudança dará mais rapidez a tramitação dos processos.

São Pedro da Aldeia

O FEST Verão, mais tradicional evento esportivo de São Pedro da Aldeia tem início na próxima sexta-feira. Serão oito modalidades em disputa, entre elas, beach soccer, futevôlei e canoa havaiana que acontecerão nas Praia do Centro e Pitoria. Os jogos do beach soccer, serão realizados de segunda a domingo na arena na praia do centro que ganhou arquibancada coberta para 600 espectadores. O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos diz que a inclusão de noivas moidalidade no Fest Verão tem oobjetivo de fomentar a prática esportiva e oferecer mais oportunidades a outros atletas.

Iguaba Grande

Centro, não tinha as devidas autorizações. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, em Iguaba Grande a Operação Contágios contra uma organização criminosa acusada de desviar R$ 6 milhões em benefícios do auxílio emergencial. Os policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pela sexta Vara Federal Criminal que determinou ainda o sequestro dos bens dos investigados. A operação é resultado de um esforço conjunto da PF, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica, Receita Federal, Controladoria Geral e Tribunal de Contas.

O objetivo da operação é não apenas a desarticular a organização criminosa, com a responsabilização dos fraudadores do auxílio emergencial mas recuperar para os cofres públicos os valores pagos indevidamente.

Araruama

Araruama promove durante o feriadão da Semana Santa mais uma edição do “Feirão do Peixe da Semana Santa”. Os moradores poderão comprar peixes da Lagoa de Araruama como Carapeba, Corvina, Tainha e Perumbeba.

O Feirão vai acontecer nas seguintes unidades: Rancho dos Pescadores, Porto da Pontinha, Porto de Iguabinha e também na Colônia dos Pescadores Z-28.

O projeto tem o objetivo de estimular a pesca local durante a Semana Santa, quando o consumo de pescado aumenta significativamente, tendo em vista que se trata de uma tradição no período em que a comunidade católica se abtem do consumo de carne.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins acompanhou o ‘Grande Prêmio do Galeão’, evento que marca o retorno da “Stock Car” ao Rio de Janeiro. A intenção é conhecer detalhes da realização deste grande espetáculo esportivo e turístico para realização no município. Segundo o gestor, o projeto para a construção do autódromo está em andamento e já existem propostas para licitação. Na ocasião, Alexandre Martins conversou com organizadores, equipes e competidores acerca da “Stock Car”. “Queremos um evento de qualidade para a nossa península, além do público entre competidores, visitantes e turistas que o esporte atrai”, explicou o prefeito.