Chegada do Atacadão a Tamoios impulsiona a economia e gera cerca de 200 empregos diretos

Cabo Frio agora conta com uma loja da rede de supermercados atacado-varejista, Atacadão. A unidade, que fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-140), em Tamoios, vai impulsionar a economia do distrito, além de gerar 200 empregos diretos.

A inauguração aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (21), e contou com a presença do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio; do secretário de Governo, Betinho Araújo; secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento; secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito; do vereador Oseias Rodrigues, além de outras autoridades.

Na ocasião, o prefeito José Bonifácio destacou a importância da chegada da rede atacadista ao município, contribuindo para o desenvolvimento de Tamoios.

“Fico muito feliz em ver uma empresa como o Atacadão se instalando em Cabo Frio e gerando cerca de 200 empregos diretos para Tamoios e região. Uma das metas do nosso governo é atrair empresas para nossa cidade, de forma a gerar mais empregos. Sabemos que o distrito precisa de muito mais, mas vamos aos poucos avançando e trazendo mais dignidade para os moradores de Tamoios”, afirma o prefeito.

O supermercado Atacadão já está aberto ao público. O funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.