A obra realizada no valão do bairro Cem Braças está a todo vapor. A equipe da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem está totalmente empenhada para finalizar o quanto antes essa canalização, que é um sonho para os moradores.

Além dos mais de 730 metros de valão totalmente fechados, a urbanização desta área conta com obras para viabilizar o trânsito em mão dupla e a instalação de ciclovia no entorno. Essa transformação pretende unir Cem Braças à área central do município e outros bairros.