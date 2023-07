Operação pode comprometer o abastecimento de água em Búzios, Arraial, Cabo Frio, Iguaba e São Pedro na próxima quarta

Na próxima quarta-feira (05), a Prolagos vai realizar uma operação de melhoria no sistema de distribuição de água tratada das cidades de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. A ação faz parte do Plano Verão 2023/2024 e tem foco no período da alta temporada, quando as cidades ficam repletas de turistas e aumenta a demanda por água. Em função do serviço, o abastecimento poderá ficar comprometido em toda área de concessão, principalmente nos pontos mais elevados. A concessionária orienta a população a manter cisternas e caixas d’água cheias e o registro do hidrômetro sempre aberto para a retomada do fornecimento. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas durante a parada programada.

A ação começará a partir das 6h e deve ser encerrada às 18h, podendo terminar antes caso não ocorra nenhum evento fora do esperado. A normalização do abastecimento se dará de forma gradativa. Durante o dia, será realizada a integração dos novos módulos construídos para a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no distrito de São Vicente de Paulo, em Araruama, com os já existentes, garantindo a plena interface de todo o sistema da ETA. Com a obra,a capacidade de produção passará dos atuais 1500 litros por segundo, para 1800 l/s, permitindo o avanço na universalização da distribuição de água em toda a área de concessão.

No local foram construídos mais um decantador (equipamento aplicado na remoção de partículas sólidas ou Iodos em suspensão presentes na água); um floculador (módulo que une as impurezas da água transformando em flocos); e quatro novos filtros, com uma tecnologia que usa sopradores para injetar ar no fundo do reservatório, levantando as impurezas e facilitando a filtragem. “Durante o verão, a região recebe milhares de turistas. Além disso, como foi constatado no Censo 2022, divulgado na última semana, que o número de habitantes nas cidades atendidas pela concessionária cresceu muito na última década. Em Búzios por exemplo, o índice populacional elevou mais de 45%. O aumento da capacidade de produção da ETA é essencial para acompanhar o desenvolvimento dos municípios onde atuamos”, ressalta José Carlos Almeida, diretor executivo da Prolagos.