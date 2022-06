Parceria entre Estado e Prefeitura de São Pedro da Aldeia está levando obras aos bairros

O prefeito Fábio do Pastel acompanhou o trabalho realizado no bairro Bela Vista nesta quinta-feira (09). A Alameda Geninho é uma das vias beneficiadas pelo Programa Somando Forças, que visa a realização de obras de drenagem, pavimentação e serviços complementares em diversas ruas dos bairros Vinhateiro, Bela Vista e Estação.

Fábio do Pastel também esteve na Rua Vitória, localizada entre os bairros Bela Vista e São José, e ouviu as demandas dos moradores. A prefeitura estuda um projeto a respeito da viabilidade de levar pavimentação para essa rua, que não está contemplada pelo programa estadual.

O secretário de Urbanismo e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, também estiveram presentes.

O “Somando Forças” é uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que foi retomada pelo governo do prefeito Fábio do Pastel.