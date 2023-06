Pavimentação e Drenagem no Centro de Búzios têm foco no Esgoto Zero

A Prefeitura de Búzios está aproveitando as obras de pavimentação e drenagem que estão acontecendo no centro da cidade para combater as ligações clandestinas de esgoto. Durante as ações, conforme essas ligações são localizadas, a prefeitura toma as providências cabíveis em cada caso.

Vale ressaltar que é de suma importância a conscientização dos moradores a respeito da necessidade de dar o destino adequado ao esgoto, evitando assim poluir o meio ambiente, principalmente as nossas praias, porque possuem excesso de sedimentos e micro-organismos que podem causar doenças, como a esquistossomose, leptospirose, cólera e piodermites.

Os moradores que vivem em áreas com a rede separativa disponível, podem procurar a concessionária Prolagos para regularizar a situação.